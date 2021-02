Morgenitz/Insel Usedom

Hier fing alles an. In dem roten Haus mit der Keramikwerkstatt in Morgenitz. Seit 1990 lebt dort Astrid Dannegger. Und nun passiert die Katastrophe. Das „Mörderhus“ brennt. Karin Lossow (Katrin Sass) kann sich im letzten Moment mit Hilfe von Ellen Norgaard (Rikke Lylloff) aus dem Haus retten. Mit einer Rauchvergiftung wird die Ex-Staatsanwältin ins Krankenhaus gebracht. Das „Mörderhus“ brennt ab. Zurück bleibt eine Ruine.

Natürlich nur im Film, im neuen „Usedom-Krimi“. Bis Mitte April werden zwei weitere Folgen mit Katrin Sass, Rikke Lylloff und Till Firit gedreht. In „Ungebetene Gäste“ wird Karin Lossows Leben auf den Kopf gestellt. In „Der lange Abschied“ werden Geheimnisse der Vergangenheit enthüllt, langjährige Freundschaften auf die Probe gestellt und gezeigt, dass Abschied nehmen nie leichtfällt.

Zurück zum „Mörderhus“, das 2014 den Namen der ersten Episode trug und seitdem fester Anlaufpunkt des Drehteams war. Im Kaminzimmer des Hauses erschießt Katrin Sass (64) als Staatsanwältin Karin Lossow ihren Mann im Affekt. So fing die Krimiserie an. Auf der Morgenitzer Dorfstraße wird im zweiten Teil in einer spektakulären Abschluss-Sequenz Lisa Maria Potthoff – sie spielte vor Rikke Lylloff die Kommissarin – von einem Auto überfahren.

Nun ist die definitiv letzte Klappe in Morgenitz gefallen. „Frau Dannegger hat uns gebeten, dort nicht mehr zu drehen. Deshalb geben wir das Haus auf. Karin Lossow sucht sich eine provisorische Bleibe“, sagt Produzent Tim Gehrke für die Polyphon Film- und Fernsehgesellschaft.

Viele Jahre spielten Szenen vor oder in ihrem Haus. „Ich wollte nicht mehr, dass im Haus gedreht wird“, sagt Astrid Dannegger. Sie freue sich aber auf jede neue Folge. „Das war immer ein angenehmes Miteinander.“

Ein Brand in drei Teilen

Auch wenn das „Mörderhus“ nun noch einmal im Mittelpunkt steht, keine Kamera wurde dafür in Morgenitz aufgebaut. Gleich drei Drehorte gab es, um das Feuerdrama einzufangen. Die Innenaufnahmen vom Brand wurden in einem Haus in Rankwitz gedreht. „Die Szene, wo Karin Lossow nach außen gezerrt wird, entstand vor einem Haus in Zarnitz bei Wolgast“, so Gehrke.

Und für die Außenaufnahme der Ruine lief die Kamera in der Bansiner Bergstraße. An einem Ort, wo es wirklich ein Feuer gab. Im Januar 2018 war ein Mitarbeiter-Quartier der Seetel-Hotelgruppe in der Nähe des Kaiserstrand-Beachhotels abgebrannt.

Seit 2014 war das „Mörderhus“ in Morgenitz fester Bestandteil der Usedom-Krimis. Quelle: Henrik Nitzsche

Regie bei der Episode „Ungebetene Gäste“ führt Andreas Herzog, der seinen vierten Usedom-Krimi inszeniert. Das Drehbuch schrieb Michael Vershinin, Dinah Marte Golch verfasste „Der lange Abschied“.

Polnischer Grenzübergang in Wolgaster Gewerbegebiet

Weil die Filmcrew auch diesmal coronabedingt auf Sets in Swinemünde verzichtete, wurde der polnische Grenzübergang kurzerhand ins Wolgaster Gewerbegebiet verlegt. „Hier haben wir auch Straßenszenen gedreht, die in Swinemünde spielen“, sagt Gehrke, der wie die gesamte Crew auch diesmal wieder in Ferienwohnungen nächtigt.

Die Donnerstags-Krimis werden voraussichtlich im Herbst 2021 als Dreier-Block im Ersten zu sehen sein. Die Geschichte „Entführt“ wurde bereits im November letzten Jahres gedreht. In dieser Folge geht es um den Raub eines Babys. In „Ungebetene Gäste“ freundet sich Karin Lossow in der Klinik mit der ehemaligen Krankenschwester Saskia an, die von einem Auto angefahren und schwer verletzt wurde. Wer wollte Saskia umbringen?

In „Der lange Abschied“ taucht die Geschichte in die Camperszene ein. Die Zutaten: Ein verwirrter Mann, der glaubt, jemanden getötet zu haben. Ein Wohnwagen, der bei einer Grenzkontrolle Feuer fängt und explodiert sowie eine Leiche im Wald. Viele Rätsel und genug zu tun für die Kommissare und Karin Lossow, die nach dem Brand ihres Hauses bei ihrem Neffen Rainer Witt (Till Firit) vorläufig untergekommen ist.

Beim Dreh im Lassaner Hafen: Die Polizisten Holm Brendel (Rainer Sellien) und Dorit Martens (Jana Julia Roth). Quelle: Tilo Wallrodt

Im Frühjahr 2020 kam Firit in die Reihe als Kommissar, der von München in seine alte Heimat zurückkehrt. Und hier hat er inzwischen für seine Film-Familie auch ein Anwesen gefunden, wie der Produzent sagt. Wer sich in den vergangenen Tagen gewundert hat, warum bei Hohendorf so viele „Filmleute“ unterwegs waren – im Usedom-Krimi ist der neue Kommissar da nämlich zu Hause.

Von Henrik Nitzsche