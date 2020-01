Unter dem Motto „Schlager im Eis“ findet am 8. Februar die nächste Auflage des Eisbadespektakels in Trassenheide statt. Wagemutige Eisbader aus dem In- und Ausland werden erwartet, die in bunten Kostümen und jeder Menge guter Laune in die nur wenige Grad Celsius kalte Ostsee gehen. Derzeit laufen die Vorbereitungen für das Event.