Darum gründen diese Usedomer einen Verein für die Deutsche Badekultur

Heringsdorf

Im Keller des Ahlbecker Bademodensammlers Jürgen Kraft stapeln sich die Kisten bis unter die Zimmerdecke. Im Inneren der rund 30 Plastikgehäuse liegen gesammelte Schätze – nämlich Bademode aus vergangenen Jahrzehnten. Rund 30 Jahre beschäftigt sich der 59-Jährige mit Bademoden aller Art. Auf der Insel Usedom organisierte er in Zusammenarbeit mit den Kurverwaltungen Modenschauen, Jubiläumsfeste oder auch andere Veranstaltungen dieser Art – sehr oft in Eigenregie und mit viel Ausdauer. Der Insel Usedom bescherten diese Auftritte reichlich Schlagzeilen in etlichen Tageszeitungen, Zeitschriften, lange Beiträge im Fernsehen oder auch im Radio. Tausende Zuschauer kamen zu den Events – die Bademode stand gerade in den Sommermonaten im Mittelpunkt vieler Veranstaltungen. Nicht zu vergessen die historische Bademodenschau vor der Ahlbecker Seebrücke im Rahmen des Sommerfestes. Ob Einheimische oder Urlauber – viele zogen sich die Mode an oder schauten sich das Treiben aus nächster Nähe an.

Einwohner der Insel und Urlauber präsentierten in Heringsdorf Bademode vor der Ahlbecker Seebrücke. Quelle: Dietmar Pühler

Interesse an Bademode ließ auf der Insel Usedom nach

Doch das Interesse an der Bademode ließ nach – im vergangenen Jahr wollte Jürgen Kraft sein Engagement für die Bademode auf der Insel Usedom beinahe ganz begraben, weil ihm schlichtweg die Unterstützung hiesiger Akteure fehlte. Auch die Akquise nach Teilnehmern, die sich in der Öffentlichkeit mit Bademode zeigen, gestaltet sich immer aufwendiger. Zum 75. Geburtstag des Bikinis kamen auf die neue Koserower Seebrücke gerade mal ein knappes Dutzend Teilnehmer, die sich neue und historische Bademode überzogen. „Dies war der Zeitpunkt, an dem ich ans Aufgeben dachte. So komisch es klingt, aber an der Ostsee gibt es keine Lobby für Bademode“, sagt Kraft heute. Seinen Traum von einem eigenen Museum hat er innerlich auch schon ad acta gelegt. Dass es andere Akteure besser machen können, beweist ein Blick in die Nähe von Stuttgart. Auf dem Rasthof einer Autobahn – neben einem großen Truckerhotel – investierte ein Unternehmer in ein BikiniArt-Museum. Jürgen Kraft kann nur neidisch nach Süddeutschland blicken und schwärmt von den Ausstellungsmöglichkeiten, die es dort gibt. Selbstredend verschärfte die Corona-Krise die Situation und war womöglich der letzte Nackenschlag für sein Engagement, denn viele Veranstaltungen, wie die historische Bademodenschau, konnten nicht mehr stattfinden.

Seit knapp 30 Jahren beschäftigt sich Bademodensammler Jürgen Kraft mit Bademode. Jahrelang kümmerte er sich alleine – nun gründete er einen Verein. Quelle: Andreas Dumke

Verein soll Badekultur wieder stärker in den Fokus rücken

Nun schöpfte er neuen Mut und möchte sein Engagement in der Sache neu ausrichten. „All die Bemühungen gehen nur über einen eingetragenen Verein mit mehr ManPower. Wenn man irgendwo außerhalb der Insel vorstellig wird und etwas bieten möchte, funktioniert dies nur mit einem größeren Auftreten und nicht als Einzelperson“, gesteht sich Kraft ein. Deshalb scharrte sich der Ahlbecker langjährige Weggefährten um sich, um den Verein „Deutsche Badekultur“ zu gründen. „Wir befinden uns derzeit noch in der Gründungsphase. Die Formalitäten beim Notar und die damit verbundene Eintragung ins Vereinsregister kommen noch“, betont er.

Der Verein schreibt sich nach eigenen Angaben unter anderem auf die Fahnen, sich um die Wahrung, Erweiterung und Sicherung des Wissens rund um das Badewesen, die Entwicklung der Badekultur in den Seebädern an Nord- und Ostseeküste vom Beginn der Seebäder bis in die Neuzeit zu kümmern. „Es geht hier nicht nur um Usedom, sondern der Verein soll Strahlkraft über die Grenzen der Insel hinaus bekommen. Wir haben eine gute Zusammenarbeit mit dem BikiniArt-Museum und von dort die volle Unterstützung“, sagt er. Auch der Strandkorb, welcher für ihn ein immaterielles Kulturgut darstellt, soll näher in den Fokus gerückt werden.

Die historische Bademodenschau gab es insgesamt sechs Mal auf der Insel Usedom. Quelle: Dietmar Pühler

Traditionen sollen nicht untergehen

„Wir müssen die Traditionen – welche wir hier noch im Norden haben – erhalten. Es ist schon traurig, dass die jahrhundertealte Tradition der Küstenfischerei bald von der Bildfläche verschwindet, wenn die Quoten jedes Jahr drastisch gekürzt werden“, sagt Kraft. „Wir können mit dem Verein in Norddeutschland Synergien zwischen Nord- und Ostsee schaffen. Zur Badekultur gehören aber auch Freibäder und historische Stadtbäder.“ Er denkt dabei auch an Heiligendamm als ältestes Seebad Deutschlands und an die erste Freibadeerlaubnis auf der Insel Usedom. Aber auch die Entwicklung der Textilindustrie und des Designs sollen von den Mitgliedern in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt werden. „Aus Mecklenburg-Vorpommern heraus können wir internationale Beziehungen knüpfen – zum Beispiel nach England, Belgien oder auch Brasilien“, so Kraft.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Heringsdorfs Kurdirektor Thomas Heilmann könnte sich auch eine Ausstellung mit XXL-Fotos auf der Promenade vorstellen. „So ähnlich wie mit den Fischern, welche schon auf der Promenade gezeigt wurden. Diese kam bei den Gästen gut an“, sagt er.

Lebendiger Markt soll im Korbwerk entstehen

Die Themen Bademode, Stummfilmkino, Strandleben und vor allem die Entstehung eines Strandkorbes sollen auch bei „Korbwerk“ in Heringsdorf demnächst wieder in den Fokus gerückt werden. Dort, wo heute die Angestellten die einzelnen Elemente für einen Strandkorb fertigen, soll auf 200 Quadratmetern ein Marktplatz entstehen. „Ich bin gerade dabei Geld einzuwerben, denn für die Insel Usedom sind die Strandkörbe ein Aushängeschild. Als es noch kein Corona gab, war die Nachfrage nach Führungen sehr groß und viele Gäste – vor allem die Urlauber – möchten viel über die Entstehung eines Strandkorbes wissen“, sagt Prokurist Dirk Mund.

Dirk Mund, Prokurist von Korbwerk, zeigt die Stelle, an welcher der Marktplatz entstehen soll. Quelle: Hannes Ewert

Derzeit zählt der Verein mehr als 20 Mitglieder. „Es sind nicht nur Usedomer dabei, sondern auch Personen außerhalb der Insel“, erklärt Kraft. Wer mit dabei sein möchte, kann sich bei Jürgen Kraft melden.

Von Hannes Ewert