Darum haben die Heringsdorfer ein Fahrrad-Parkhaus am Bahnhof abgelehnt

Ahlbeck

Fahrräder parken in einem Glasturm – daraus wird nichts. Die Heringsdorfer Gemeindevertreter haben am Donnerstagabend mit großer Mehrheit gegen ein Fahrrad-Parkhaus am Heringsdorfer Bahnhof gestimmt. Gerademal vier Gemeindevertreter waren dafür. Unter ihnen Hans-Jürgen Merkle (Kaiserbäderbündnis), der bei dem Fahrrad-Parkhaus von einer „Investition für die Zukunft“ sprach.

Geplant war, ein zwölf Meter hoher Glasturm, der es ermöglicht, platzsparend 120 Fahrräder auf acht Parkebenen einzulagern und die Räder so vor Diebstahl, Vandalismus und Wettereinflüssen zu schützen. Das Parken funktioniert automatisch. Über den QR-Code der Kurkarte sollten die Fahrräder in das Radhaus verladen und wieder entladen werden.

Vor allem an den geplanten Kosten für den sogenannten „Bike-Safe-Tower“– im Raum standen geschätzt 1,2 Millionen Euro – störten sich die meisten. Von einem „utopischen Bau“, der viel zu teuer ist, sprach Karin Ruddigkeit (Kaiserbäderbündnis). Bernd Herrgott (CDU) wählte drastischere Worte: „Wir sind so verrückt und wollen an einer Stelle, wo es gar nicht passt, über eine Million Euro für ein Fahrrad-Parkhaus ausgeben. Ein Großteil unserer Gäste ist Ü 60, die sind mit so einer Technik überfordert. Wir sollten das Geld lieber in die Infrastruktur investieren. Auch wenn das Parkhaus gefördert wird, es bleiben ein Eigenanteil und Folgekosten“, so Herrgott.

„Auf dem Bahnhof so einen Würfel hinstellen“

Stattdessen schlug er eine günstigere Variante vor: In Swinemünde hat er einen 24 Quadratmeter großen Stellplatz für 48 Fahrräder entdeckt. „Auf 72 Quadratmeter kommen wir auf die Anzahl der Räder im Parkhaus. Und das für 30 000 Euro“, so der CDU-Mann. Für das Fahrrad-Parkhaus war eine Fläche von etwa 40 Quadratmeter geplant.

Sven Brümmel (Kaiserbäderbündnis) berichtete von vielen Bürgermeinungen zu dem Vorhaben, die negativ waren. Und für Morris Lipkow (AfD) ist es unangemessen, „auf dem schönen Bahnhof so einen Würfel hinzustellen“.

Ein Bahnhof, der künftig zu einem Verkehrsknotenpunkt ausgebaut werden soll. Das Fahrrad-Parkhaus war ein Bestandteil des Bahnhofs der Zukunft. „Mit der Takt-Verdichtung bei der UBB und zunehmendem Busverkehr wird auch der Radverkehr an diesem Punkt zunehmen. Es gehört auch Mut dazu, nach vorne zu denken“, warb Merkle für das Projekt.

Für die Investition unter der Regie des Eigenbetriebes der Kaiserbäder war eine Förderung in Höhe von 75 Prozent in Aussicht gestellt worden. Nach der Ablehnung des Grundsatzbeschlusses bleibt nun die Frage, wie der gestiegene Bedarf nach Fahrrad-Stellplätzen am Bahnhof gelöst wird. Laut Heringsdorfs Kurdirektor Thomas Heilmann verzeichneten die Betreiber des Baumwipfelpfades an Spitzentagen mehr als 1000 Gäste. „Dann fehlen um die 100 Stellplätze für Fahrräder“, so Heilmann.

Von Henrik Nitzsche