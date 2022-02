Darum haben die Koserower kaum Geld für Investitionen

Koserow

Das Bernsteinbad hat einen ausgeglichenen Haushalt. Dafür haben die Gemeindevertreter am Montagabend einstimmig grünes Licht gegeben. Zuvor war der Etatentwurf in erster Lesung diskutiert worden. Im Ergebnis dessen beläuft sich der Ergebnishaushalt nunmehr in den Einnahmen auf rund 3,7 Millionen Euro, und in den Aufwendungen auf 3,6 Millionen Euro. Daraus ergibt sich ein Überschuss von rund 98 000 Euro. Im Finanzhaushalt stehen sich 3,3 und 3,07 Millionen Euro gegenüber, was einen Überschuss von 270 000 Euro ausmacht.

Bürgermeister René König (parteilos) machte die im Rahmen des Finanzausgleichsgesetzes ausbleibenden Zuweisungen und die steigende Kreisumlage, bei nur geringfügig sinkender Amtsumlage, für die durchaus problematische Entwicklung verantwortlich. Hinzu kämen ferner stetig wachsende laufende Kosten der Gemeinde, etwa für Personal und Energie.

Neues Pflaster für Parkplätze am Torfloch

Im Jahr 2022 werde die Gemeinde entsprechend der finanziellen und wirtschaftlichen Situation keine größeren Investitionen tätigen können. Man werde lediglich die Reparatur einzelner Straßenabschnitte und die Pflege des Ortsgrünes inklusive Ersatzpflanzungen realisieren können. Was die erwogene Pflasterung von Zufahrt und Parkplätzen am Torfloch anbelangt, so warte man laut Bürgermeister König auf bereits angefragte Angebote mit kreativen und vor allem sparsamen Lösungen.

Die Gemeindevertreter stimmten ferner einem Antrag zu, dem Eigenbetrieb Kurverwaltung eine Eigenkapitalverstärkung in Höhe von 300 000 Euro zu überweisen. Damit werde deren Liquidität gesichert. Der Hintergrund: Die Schlussrechnung für die neue Seebrücke steht noch ebenso aus wie die Zuweisung von Fördermitteln. Parallel dazu soll indes die Planung für die Kurplatzsanierung anlaufen, die mit etwa 250 000 bis 300 000 Euro veranschlagt wird.

Aus eigener Kraft könnte dies die Kurverwaltung aktuell nicht stemmen. Daher erfolgt in Absprache zwischen Amt und Gemeinde diese de facto Umbuchung. Es handelt es sich dabei laut Katrin Gierds, Sachbearbeiterin der Usedomer Kämmerei, um eine völlig normale, durchaus übliche Vorgehensweise. Ob, wann und in welcher Höhe diese Summe aus der wo möglichen Gewinnausschüttung zurück zu zahlen ist, sei später zu entscheiden.

Von Steffen Adler