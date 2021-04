Darum hat Lisa Wehrmann Berlin den Rücken gekehrt

Heringsdorf

Nach dem Abitur zog es Lisa Wehrmann (30) aus Heringsdorf zum Studium nach Rostock. Hier erwarb sie den Abschluss in der Fachrichtung Soziologie und Erziehungswissenschaften. Später wirkte sie bei einer Agentur in Neubrandenburg und beim KaDeWe in Berlin.

Der Wunsch, auf ihre Insel zurückzukommen, wurde stärker und im Juni 2019 vollzogen. Als Juniorchefin stieg sie in das elterliche Hotel „Strandhotel Ostseeblick“ ein und setzte inzwischen eigene Projekte um. In der derzeitigen Coronakrise verantwortet sie verschiedene Renovierungsmaßnahmen. Dazu betreut sie die fünf Azubis mit vielen kreativen Ideen.

Mit ihrem langjährigen Freund Martin genießt sie das Bad in der Ostsee oder entspannende Spaziergänge bis zum Bansiner Langenberg. Sie radelt gern oder ist mit ihrem Minicouper unterwegs. Freude hat sie an der neu entdeckten Gärtnerleidenschaft oder besucht die Alpaka im Lieper Winkel. Die optimistische und fröhliche Frau zu erleben, wirkt ansteckend.

Von Gert Nitzsche