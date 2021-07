Darum hat das Kreiskrankenhaus Wolgast jetzt eine zweite Geriatrie-Station

Wolgast

Beste Bedingungen für Patienten und Personal – so lautet das Fazit der Ärztlichen Direktorin des Kreiskrankenhauses Wolgast, Dr. Maria Zach, und Prof. Maik Gollasch, Chefarzt des Altersmedizinischen Zentrums (Geriatrie), nach der Fertigstellung der neuen, zweiten Geriatrie-Station. Angesichts der Altersstruktur der hiesigen Bevölkerung war die Nachfrage nach geriatrischen Behandlungsmöglichkeiten ständig gestiegen. Vor wenigen Tagen wurde die Station offiziell in Betrieb genommen und sozusagen innerhalb kürzester Zeit sind fast alle der 19 Betten belegt. Rudi Schuhmacher gehört zu diesen Patienten. Er fühlt sich ausgezeichnet um- und versorgt.

Mit der zweiten Station ist die Zahl der geriatrischen Betten im Wolgaster Krankenhaus noch einmal enorm gewachsen. Wolgast verfügt damit über insgesamt 49 vollstationäre Plätze (eine Station mit 24 und eine mit 19 Plätzen) sowie acht teilstationäre Plätze in der Tagesklinik. „Im Moment habe ich gerade noch zwei freie Betten, die spätestens kommende Woche belegt sein werden“, ist sich Susann Landgraf, die die Leitung der neuen Geriatrie-Station innehat, sicher. Die Patienten kommen aus der ganzen Region, also aus Wolgast und den umliegenden Orten, von der Insel Usedom, aber auch aus Greifswald und dessen Umland.

Nur Ein- und Zweibettzimmer

Rudi Schuhmacher ist überzeugt, dass die Patienten auch deshalb nur Gutes von der Wolgaster Geriatrie zu berichten haben, weil so viele freundliche Pflegekräfte dort arbeiten. Zudem: Alles ist hell und freundlich und die Raumaufteilung ausgesprochen großzügig, damit sich niemand mit Rollstuhl oder Rollator in die Quere kommt. Die Zimmer sind als Einzel- oder Zweibettzimmer konzipiert und immer mit behindertengerechtem Sanitärtrakt versehen. Flure, Patientenzimmer und die Arbeitsräume des pflegenden Personals sind in warmen Gelbtönen gehalten. „Zum Glück nicht dieses Toilettengrün wie in anderen Teilen des Hauses“, freut sich Dr. Zach. „Bei der Farbgestaltung durften wir mitreden“, fügt Susann Landgraf an und hebt den Daumen nach oben. In Kürze werden die weitläufigen Flure und Aufenthaltsbereiche noch mit gerahmten Naturaufnahmen versehen, damit es wohnlicher wirkt.

Pflegekräfte der neuen Geriatrie-Station mit dem Chef des altersmedizinischen Zentrums des Kreiskrankenhauses Wolgast, Prof. Maik Gollasch (2.v.l.) und der stellvertretenden Pflegedienstleiterin Katja Schiemann (l.). Quelle: Cornelia Meerkatz

16 Pflegekräfte sind auf der neuen Station tätig, darunter zwei Männer. „Das finde ich persönlich sehr gut fürs Klima im Team. Wir sind wirklich eine gute Truppe“, sagt die Stationsleiterin. Sie selbst ist mit ihrer Arbeit im Kreiskrankenhaus Wolgast wieder zurück zu ihren Wurzeln gekommen. „Ich habe hier Krankenschwester gelernt und bin dann aber nach Karlsburg ins Klinikum gegangen, wo ich zehn Jahre beschäftigt war. Jetzt, wo wieder ein gutes Miteinander im Kreiskrankenhaus herrscht, bin ich gerne wieder zurückgekommen“, berichtet Susann Landgraf strahlend. Sie hofft, dass ihrem Beispiel auch andere folgen und sich für die Arbeit im Kreiskrankenhaus entscheiden. „Wir brauchen dringend noch mehr Personal“, sagt sie.

Elf Monate Bauzeit

Der Bereich der neuen Geriatrie-Station war von August vergangenen Jahres elf Monate lang umfassend saniert worden. In der Regel tummelten sich an die 15 Bauarbeiter verschiedener Gewerke auf der Baustelle. Am 9. Juli waren die Arbeiten dann abgeschlossen. „Die Mühen haben sich gelohnt“, finden Dr. Mario Zach und Prof. Maik Gollasch. Wie die Ärztliche Direktorin informiert, betragen die Baukosten bisher 770 000 Euro. „Es sind aber noch nicht alle Schlussrechnungen gestellt worden“, so Zach, so dass sich die Gesamtkosten noch erhöhen werden.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch die Gesamtbaumaßnahme Sanierung Bettenhaus ist noch nicht vollständig abgeschlossen., denn in verschiedenen Bereichen sind noch kleinere Arbeiten auszuführen. Unterdessen werfen endlich auch andere angekündigte Bauarbeiten ihre Schatten voraus. So soll es nach jetzigem Stand der Planungen im November dieses Jahres endlich losgehen mit dem Anbau eines Aufzuges für die Kinderarztpraxis. Und im Frühjahr 2022 soll, sofern sich Firmen auf die Ausschreibung melden, der erste Spatenstich für die neue Notaufnahme des Kreiskrankenhauses erfolgen.

Von Cornelia Meerkatz