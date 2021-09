Darum hat die Energiewende für diesen grünen Landtagskandidaten die höchste Priorität

Wolgast

Der Einzelhandelskaufmann Christoph Wendtland möchte für die Grünen in den Landtag von MV. Der 40-Jährige, der in Wolgast geboren wurde und Mitglied der Stadtvertretung Wolgast ist, arbeitet als Angestellter in Karlshagen im Verkauf von touristischen Produkten. Er tritt im Wahlkreis 30 an. Im OZ-Interview erläutert er, warum die Energiewende für ihn höchste Priorität hat und er unbedingt für einen sozialen Ausgleich zwischen Arm und Reich plädiert.

Was hat Sie bewogen, Mitglied bei den Grünen zu werden, wo Sie doch lange Zeit parteilos unterwegs waren.

Ich bin 2019 Mitglied bei den Grünen geworden. Aber ich habe vorher schon immer viel mit den Leuten geredet, was denn so ist, was sie bewegt, was sie gut und was schlecht finden. Von den Touristen hört man oft recht immer ganz gut heraus, was denn so funktioniert und was nicht. Das ist wertvolles Feedback, was mir heute nutzt.

Und gab es einen ganz konkreten Grund für Ihre Grünen-Mitgliedschaft?

2019 war die Zeit der Maut und anderer Probleme, die von Verkehrsminister Scheuer (CSU) ausgingen. Und bei der SPD war die Wahl des Spitzenkandidaten ein Thema. Ich hatte den Eindruck das, dort einiges nicht richtig läuft. Ich habe mich dann entsprechend politisch orientiert, und den Entschluss gefasst, in die Partei Bündnis 90/Grüne eintreten, um sie zu unterstützen. In diese Zeit fällt auch meine Wahl in die Stadtvertretung Wolgast, in der ich seitdem Mitglied für B90/Die Grünen bin. Nun ist es Zeit den nächsten Schritt zu gehen, um ambitioniertere Ziele zu verfolgen, welche durch den rasant fortschreitenden Klimawandel notwendig werden.

Was ist Ihr vorrangiges Ziel, wenn Sie in den Landtag Einzug halten?

Meine vorrangige Prämisse ist der Energiesektor. Wir haben dort ein riesiges Problem. Es gibt große Bremskräfte in Sachen Energiewende. Wir brauchen aber eine schnelle Energiewende, mit dem Klima kann man nicht verhandeln. Bürgerinnen und Bürger sollten Partner bei der Energiewende sein. Wir brauchen aktive Beteiligung der Menschen, um sicherzustellen, dass die Energiewende gelingt und den Bürgern dient. Die Möglichkeit der wirtschaftlichen Beteiligung der Kommunen an Energieprojekten muss ausgebaut werden. Ich denke da an jede Menge attraktive Solardächer. Windparks sind für viele Menschen ein Problem, weil sie für viele Menschen nicht gut aussehen. Große Windräder haben aber den Vorteil, dass sie leiser sind und eine geringere Anzahl für die gleiche Ausbeute notwendig ist. Die CO2-Emission muss dringend gesenkt werden. Wir brauchen den Energiemix, der regenerativ und in großem Stil von der Politik gefördert sein muss. Das ist der Auftrag an die Politik.

Zur Energiewende gehört auch ein umweltfreundlicher ÖPNV. Wie ist da Ihre Position?

Es gehört generell Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) dazu. Wir haben in Wolgast eine gute Anbindung. Bei vielen Dörfern ist das aber ein Problem, der Bus kommt relativ selten. Viele Berufstätige können diesen nicht nutzen, weil es nicht mit den Arbeitszeiten passt. Rufbusse könnten da helfen. Bisher müssen sie das eigene Fahrzeug benutzen. Das kann man den Menschen nicht verwehren. Die Abhängigkeit vom Auto sollte aber deutlich reduziert werden.

Was heißt das für Sie konkret?

Zuallererst Bus- und Bahnausbau. Auch Radwegausbau, dass man mit wenig Aufwand von Dorf zu Dorf kommen kann. Überlandradwege also. Auf Usedom und um Wolgast herum ist schon ein gutes Radwegenetz vorhanden. Es kann aber noch weiter ausgebaut werden. Gerade wenn man von Greifswald nach Wolgast mit dem Fahrrad kommen will. Zwischen Kemnitz und Brünzow und auch entlang der L 26 ist kein Radweg vorhanden. Fehlende Radwege verhindern aber, dass man theoretisch und praktisch den Wechsel vom Auto zum Rad vollzieht.

Bei Ihren öffentlichen Auftritten im Rahmen des Wahlkampfes sprechen Sie oft vom sozialen Ausgleich, der Ihnen wichtig ist. Was genau verstehen Sie darunter?

Ich möchte, dass die Menschen gleiche Möglichkeiten haben. Dafür müssen die Reicheren etwas abgeben, werden aber ganz sicher nicht arm werden. Hier in Wolgast, wo ich zu Hause bin, ist zum Glück keine große optische Trennung von arm und reich. Das ist in anderen Orten auf der Insel stärker ausgeprägt. Wer jetzt nur mit Mindestlohn vergütet wird, muss dennoch die Möglichkeit haben, vernünftig am Leben teilzunehmen. Dazu gehört die Möglichkeit von Hauseigentümern, an der Energiewende teilzunehmen, ohne dass sie unangemessen belastet werden. Es muss also etwas umverteilt werden.

Gut Verdienende geben jenen etwas ab, die weniger Lohn erhalten – ist das nicht Gleichmacherei?

Ja, das ist es.

Aber werden dann nicht die bestraft, die länger gelernt und studiert haben, die Verantwortung tragen bei der Arbeit, Firmen gegründet und auch ein größeres unternehmerisches Risiko haben?

Kapitalismus lebt von Umverteilung. Die Vielen geben den Wenigen und manifestieren die Ungleichheit. Ein Ausgleich ist absolut notwendig, um die Lebensqualität der Bürgerinnen und Bürger zu erhöhen und die großen Ziele wie die Energiewende schaffen zu können. Andersrum gibt es aber keinen Ausgleich, wenn jemand, der mehr hat, denen nichts gibt, die weniger haben. Daher ist meine Forderung eine Ausgleichsmaßnahme wie zum Beispiel das Energiegeld. Es gibt viele Menschen, die viel leisten und trotzdem unangemessen bezahlt werden. Aber es gibt auch einige, die nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren oder erbten und damit enorm reich wurden und ein sehr kapitalfreundliches Steuersystem auf ihrer Seite hatten.

Sie sind ein großer Verfechter der Wiedervernässung von Mooren. Warum?

Wiedervernässung von Mooren ist ein sehr adäquates Mittel, um jetzt alte Flussläufe wiederherzustellen, Wasser wieder Raum zu geben und sehr viel CO2 zu speichern. Das ist der stärkste CO2-Speicher, den wir haben. Trockengelegte Flächen sind das genaue Gegenteil. Daher ist Wiedervernässung eine enorm wichtige Maßnahme, die nicht politisch geblockt werden sollte. Die wiedervernässten Flächen können auch weiter genutzt werden, indem dort beispielsweise eine Photovoltaikanlage betrieben wird.

Und was ist mit den Einwänden der Bürger?

Natürlich haben die Landwirte, die Bürger Rechte. Sie belegen einen Teil der Fläche und haben als Eigentümer/Pächter durchaus relevante Interessen. Aber es muss im Rahmen des Rechts trotzdem dafür gesorgt werden, dass das, was möglich ist, dort getan wird. Wiedervernässung würde ich deshalb nicht in Abrede stellen und versuchen zu verhindern, allerdings sollte es schon in einem sozialverträglichen Umfang passieren. Landwirte müssen ihre Flächen vorher aktiv verkauft haben. Und auch die Einwohner, die Angst haben vor Pegelständen und Wassereinbrüchen, müssen Unterstützung bekommen. Die Angst ist in den meisten Fällen auch unbegründet. Wiedervernässungen sind in geeigneten Gebieten zu fördern, um Ausgleich zu schaffen und Flächen der Natur zurückzugeben.

Thema Gesundheitsversorgung: Wie ist stehen Sie zum Wolgaster Krankenhaus?

Seit der Übernahme des Krankenhauses durch die Unimedizin Greifswald ist das Krankenhaus profitorientiert. Das Krankenhaus ist baulich in einem guten Zustand. Ich halte es für einen Fehler, das Krankenhaus abgegeben zu haben. Das Krankenhaus sichert die Basisversorgung nicht nur für Wolgast, sondern es übernimmt diese auch für die Insel Usedom als Notfallrettungspunkt. Kurze Wege retten Leben. Ich finde es bedauerlich, dass entsprechende Bemühungen im Kreistag bisher nicht mehrheitsfähig waren. Gesundheit ist Daseinsvorsorge und sollte nicht profitabel sein müssen.

Wie beurteilt der Grünen-Kandidat die Situation im Wohnungsbau?

Auf Usedom gibt es eine große und stark ansteigende Anzahl an Ferienwohnungen. Ich stelle nicht in Abrede, dass Ferienwohnungen wichtig sind. Leute wollen und sollen gerne hier Urlaub machen. Das ist der größte Wirtschaftszweig und macht auch Sinn. Aber es gibt starken Wildwuchs. Für Touristen, die nur einen kurzen Zeitraum da sind, gibt es viel Wohnraum. Und im Rest des Jahres geht diese Wohnfläche verloren. Einwohner bekommen Infrastruktur, die gar nicht mehr für sie gedacht ist und primär die Touristen im Blick hat. Die Bedürfnisse der Einheimischen werden niedriger gewichtet. Dieser systemische Fehler ist auf der Insel sehr ausgeprägt. Die volle Insel ist zwar gut für den Tourismus, aber nicht für die hier lebende Bevölkerung. Das sieht man ja in Koserow.

Wieso sieht man das an Koserow?

In einem laufenden Verfahren sollte ein großflächiger Einzelhandel mit 1650 Quadratmetern direkt neben einem bestehenden Supermarkt, einem Wohngebiet und einem Stauschwerpunkt entstehen. Ohne Zweifel benötigt Koserow einen zweiten Markt, aber angepasst an die Einwohnerzahl. Der neue Markt muss so gelegt werden, dass Kunden ihn fußläufig erreichen können. Touristen sollten auch bedient werden, aber einen Markt direkt neben einen bestehenden Markt zu planen und damit Mobilität zu erzeugen, wo ohnehin schon ein Nadelöhr ist, kann nicht richtig sein. Das hat auch das Energieministerium erkannt und sich negativ geäußert.

Ein flächenübergreifendes Problem im Wahlkreis, den Sie vertreten wollen, ist der Breitbandausbau ...

Der geht zur schleppend voran, es muss deutlich schneller ausgebaut werden. Breitbandausbau sehe ich als Teil der Daseinsvorsorge wie Gesundheitsversorgung. Manchmal kann man zwar die Alternative nutzen und auf LTE ausweichen, das ist aber keine optimale Lösung. Eine Kabelverbindung ist die bessere Variante.

Welche Lehren ziehen Sie als Beschäftigter der Tourismuswirtschaft aus der Coronapandemie?

Ich war lange in Kurzarbeit, denn der Tourismus war ja lange dicht wegen Corona. Ich habe mich impfen lassen und kann jedem im Rahmen der STIKO-Empfehlung raten, dies auch zu tun. Es schützt die Gesundheit und ist ein Akt der Solidarität für diejenigen, die sich krankheitsbedingt nicht impfen lassen können oder bei denen der Schutz verringert ist. Zudem besteht für Kinder keine Empfehlung. Auch diese profitieren daher, wenn sich viele impfen lassen.

Von Cornelia Meerkatz