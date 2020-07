Darum hat die Störtebeker-Klinik in Kölpinsee jetzt Waldtherapeuten

Kölpinsee

Mit einem ganz neuen Angebot wartet die Johannesbad Fachklinik Klaus Störtebeker Ostseestrand in Kölpinsee auf: In der Mutter-Kind-Klinik gibt es jetzt drei zertifizierte Waldtherapeutinnen und -therapeuten. Im Rahmen eines EFRE-geförderten Projektes haben die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald MV, die Uni Rostock und die Landesforst MV-Waldservice und Energie GmbH das Fachwissen von medizinischen und „grünen“ Berufen über die Heilkraft des Waldes zusammengetragen und einen Weiterbildungskurs für Waldtherapie entwickelt.

14 Monate dauerte das Pilotprojekt. Nico Feuchert aus der Klinik in Kölpinsee ist einer der 17 Absolventen des Weiterbildungskurses. Gemeinsam mit zwei weiteren Therapeutinnen der Johannesbad Fachklinik hat er sich intensiv mit den Grundlagen der Waldtherapie und dem Ökosystem Wald beschäftigt. „Mir war es wichtig, dass ich das große Potenzial, das der Wald bietet, den Patienten näher bringe. Viele Menschen wissen gar nicht, mit welchen relativ einfachen Methoden ganz viel für das körperliche und seelische Wohlbefinden getan werden kann“, sagt der 32-Jährige.

Wald baut chronischen Stress ab

Ein Spaziergang im Wald sei nicht nur entspannend, der Aufenthalt zwischen den Bäumen entlaste nachweislich auch das Herz-Kreislauf-System, senke den Blutdruck, verlangsame den Puls und entschleunige. Chronischer Stress werde abgebaut, erläutert der Waldtherapeut. Während der Weitberbildung habe er außer dem Usedomer Küstenwald auch verschiedene andere Wälder in MV kennengelernt. „Wo wir auch waren, ich habe für meine Tätigkeit als Waldtherapeut überall viel Wissenswertes mitgenommen, denn jeder Wald hat ja einen unterschiedlichen Baumbestand und damit unterschiedliche Möglichkeiten für die Therapie“, erklärt der Fachmann.

„Wir erweitern damit das Angebot für unsere Patientinnen und Patienten in den Eltern-Kind-Präventionsmaßnahmen sowie in der Kinder- und Jugend-Reha“, erklärt Dr. Stefan Jarzombek, Chefarzt der Eltern-Kind-Klinik auf Usedom, und ergänzt: „Eltern mit Stresssymptomen oder psychosomatischen Erkrankungen profitieren von der Behandlung in der Natur ebenso wie Kinder und Jugendliche mit Atemwegsbeschwerden, Adipositas oder Depressionen.“ In der Eltern-Kind-Klinik wird komplexe Waldtherapie jetzt als eigenes Therapiemodul angeboten, in der Kinder- und Jugend-Reha werden einzelne Elemente der Waldtherapie verwendet.

Waldtherapie hilft bei vielen Erkrankungen

Die Klinik in Kölpinsee hat ideale Bedingungen für eine Waldtherapie. An der Küste gelegen, ergänzen sich dort Wald- und Seeklima „Für alle Patientinnen und Patienten soll die Waldtherapie langfristige Verhaltensänderungen hin zu einer gesundheitsfördernden Lebens- und Bewegungsweise bewirken“, erklärt Nico Feuchert und ergänzt: „Einige Achtsamkeits- und Entspannungsverfahren in der gesundheitsfördernden Atmosphäre des Waldes kann jeder auch nach Behandlungsende eigenständig fortführen und in den Alltag einbauen.“

Waldtherapie gilt als wirksame Behandlungsoption. Das gilt für Herz-Kreislauferkrankungen, Erkrankungen der Atemwege, orthopädische und neurologische Erkrankungen wie Bandscheibenvorfall oder Multiple Sklerose. Auch bei psychosomatischen Beschwerden wie Depressionen, Traumata oder zur Rehabilitation nach Krebserkrankungen kann Waldtherapie eingesetzt werden.

Landesforst bietet Weiterbildungskurse an

Aufgrund des großen Erfolgs dieses Projektes und der vielen Anfragen unterbreitet die Landesforstanstalt MV künftig zwei verschiedene Weiterbildungsangebote. Der Kurs „Waldgestützte Gesundheitsförderung“ richtet sich an alle Interessierten, die den Wald als Ort und Mittel zur Erholung, der allgemeinen Gesundheitsförderung und zum Stressmanagement nutzen wollen. Im Kurs „ Waldtherapie“ lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den therapeutischen und pflegenden Berufen den Einsatz waldtherapeutischer Interventionen für diverse Zielgruppen und Indikationen kennen.

Der erste Kurs „ Waldtherapie“ startet bereits im September. Informationen zu den Kursen bekommen sie unter: waldtherapie@lfoa-mv.de

Von Cornelia Meerkatz