Darum hat sich der Baubeginn am Zinnowitzer Kulturhaus verzögert

Zinnowitz

Was lange währt, wird gut!? der Bürgermeister der Gemeinde Zinnowitz, Peter Usemann (parteilos), glaubt daran – zumindest, wenn es um das Kulturhaus geht. Die mittlerweile entkernte Ruine fristet noch immer ein tristes Dasein. Dabei sollten längst die Bauarbeiten im Gange sein. Es habe objektive Gründe gegeben, die das eigentliche Baugeschehen verzögert hätten, teilt Investor Artur Wojtkiewicz aus Warschau mit. Der Pole ist der Investor des Projektes Ostsee Residenz Zinnowitz, hinter dem sich das frühere Kulturhaus verbirgt. Er will dort 86 qualitativ hochwertige Wohnungen errichten.

Die Bauarbeiten sollten längst in Gange sein. Doch am entkernten Gebäude des früheren Zinnowitzer Kulturhauses tut sich noch nichts. Der Investor nennt als Gründe für die Verzögerung den Denkmalschutz und das Grundwasser.

Man rechne nun für das Jahr 2022 mit der Fertigstellung, die Kaufinteressenten für die Wohnungen seien informiert. „Es gibt tatsächlich objektive Gründe für die Bauverzögerung“, erklärt das Zinnowitzer Gemeindeoberhaupt. Usemann gibt nach Rücksprache mit der beauftragten Lubminer Baufirma Prehn an, dass diese ab Anfang März wieder am Kulturhaus arbeite. „Zunächst wird die Baustelle komplett eingerichtet, damit es Ende März/Anfang April richtig losgehen kann“, sagt der Bürgermeister und fügt an, dass man ihm die Arbeitsabläufe genau erläutert habe. „Wir sind als Gemeinde schließlich daran interessiert, dass endlich mal ein Baufortschritt zu sehen ist.“

Putz unter Aufsicht des Denkmalschutzes entfernt

Als erstes soll die Bodenplatte für eines der beiden neuen Nebengebäude gegossen werden. Dass dies tatsächlich geschieht, davon ist Usemann auch deshalb überzeugt, weil über die Hälfte der geplanten Wohnungen bereits verkauft sind. Außerdem habe es in der vergangenen Woche in Berlin die abschließenden Gespräche mit der Bank zur Finanzierung des Vorhabens gegeben.

Investor Artur Wojtkiewicz aus Warschau vor der Ruine des denkmalgeschützten Kulturhauses in Zinnowitz. Bis 2022 soll hier eine Wohnanlage mit 86 Wohnungen entstehen. Quelle: Cornelia Meerkatz

Investor Artur Wojtkiewicz berichtet auch, dass etliche Dinge geschehen seien, ohne dass es die Bevölkerung im Ostseebad groß mitbekommen habe. „Wie geplant haben wir in den letzten Monaten umfangreiche Arbeiten zur Entfernung des alten Putzes von der Fassade durchgeführt. Diese wurden unter der Aufsicht der Denkmalschutzbehörde des Landkreises durchgeführt.“ Gleichzeitig habe es eine Reihe von Konservierungsstudien gegeben, die definieren, wie der abnehmbare Gipsputz für die Fassade in Zukunft aussehen soll.

Es handele sich um zwei Arten von Putz, die in Farbe und Struktur den bisher charakteristischsten Elementen der Fassade entsprechen und mit dem historischen Putz identisch seien. „Auch die Stahlbetonelemente, die Teil der Fassade sind, werden teilweise ersetzt bzw. rekonstruiert“, betont Wojtkiewicz. Zurzeit würden noch Untersuchungen an den Dachböden durchgeführt. Sie sollen dann in Abstimmung mit dem Denkmalschutz auch das Reparaturprogramm für diesen Gebäudebereich bestimmen.

Grundwasser großes Problem

„Parallel zu diesen Arbeiten haben wir ein Genehmigungsverfahren zur Absenkung des Grundwasserspiegels durchgeführt“, berichtet der Investor. Die anfängliche Idee, das Wasser in das städtische Abwassersystem zu pumpen, erwies sich als unmöglich, „also mussten wir die Technologie des Abpumpens ändern. Und wir haben unsere Fundamente für die Nebengebäude neu gestaltet“, sagt Wojtkiewicz. Sie werden jetzt in Fertigteiltechnologie ausgeführt und nicht – wie bisher angedacht – auf der Baustelle betoniert.

Überhaupt habe die Grundwasserproblematik viel Zeit gekostet. Es musste auch auf die angrenzenden Grundstücke geschaut werden beim Absenken des Grundwasserspiegels. „Wir müssen sicherstellen, dass unsere Maßnahmen die Fundamente der angrenzenden Gebäude nicht negativ beeinflussen“, so der Investor. Nach seinen Worten habe man sich daher entschieden, Brunnen zu bauen. Diese Arbeiten werden von der Firma Hinrichs aus Züsow ausgeführt.

Immer wieder informieren sich Urlauber an den Baubeschilderungen am Kulturhaus. Das Gebäude wurde von 1953 bis 1957 erbaut und trug vormals den Namen Deutsch-Sowjetische-Freundschaft. Quelle: Tilo Wallrodt

Unmittelbar nach Abschluss dieser Arbeiten soll die nächste Aktivität das Einbringen der vorgefertigten Fundamente für die Bodenplatte sein. Die Fundamente seien wegen des Grundwasserspiegels notwendig und in den Genehmigungen klar definiert.

Fakt ist aber, dass sich der polnische Investor nun daran messen lassen muss, wie schnell und für alle sichtbar tatsächlich das geplante Vorhaben umgesetzt wird.

Von Cornelia Meerkatz