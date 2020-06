Darum herrscht in Swinemünde geteilte Freude über die Grenzöffnung

Swinemünde

Seit dem vergangenen Wochenende ist die deutsch-polnische Grenze auf der Insel Usedom wieder geöffnet. Die Einwohner von Swinemünde haben die Information über die Grenzöffnung erfreut entgegengenommen. Besonders Unternehmer und die gesamte Tourismusbranche waren darüber sehr zufrieden. Kunden aus Deutschland kamen hauptsächlich, um Zigaretten und Benzin zu kaufen. Anfangs gab es an einigen Tankstellen sogar Warteschlangen. Mittlerweile läuft alles normal.

Die Begeisterung auf polnischer Seite wurde jedoch schnell zur Enttäuschung. Den Wenigsten war leider bekannt, dass die Einwohner von Swinemünde als Tagestouristen nicht die deutsche Seite von Usedom besuchen können.

„Jeden Tag fahren viele Swinemünder zur Arbeit in die Kaiserbäder. Warum können sie die Grenze passieren und ich kann nicht zur Bank, einkaufen oder in den Wald, um spazieren zu gehen? Es ist irrational. Es gibt weder an der Grenze noch an weiteren Straßenabschnitten Informationsschilder darüber“, empörte sich Michał Faligowski aus Swinemünde.

Marschall schreibt Brief an Schwesig

Olgierd Geblewicz, der Marschall der Woiwodschaft Westpommern, forderte eine baldige Wiederherstellung des Grenzverkehrs. Er schrieb in dieser Angelegenheit einen Brief an Manuela Schwesig ( SPD), Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern. Laut Geblewicz seien die Beschränkungen des Landes enttäuschend und störten das erwartete Gleichgewicht.

In den sozialen Medien verbergen zahlreiche Bewohner nicht ihre Enttäuschung. Einige Menschen sind der Meinung, dass die Insel Usedom nicht geteilt werden sollte.

Von Radek Jagielski