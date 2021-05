Darum ist die Zinnowitzer Kirche wieder eingerüstet und verhüllt

Zinnowitz

Vorsichtig kratzt Pastorin Christa Heinke mit der Hand an einigen Backsteinen der Zinnowitzer Kirche. Nach wenigen Handgriffen hat sie einen Teil des Steines und der Fuge in der Hand. Der Stein zerbröselt und ist eigentlich nicht mehr zu gebrauchen. „Die Gefahr ist einfach zu groß, dass einmal Steine nach unten fallen und jemanden treffen“, erklärt sie. Seit einigen Jahren wird an dem Gotteshaus immer wieder gewerkelt. „Ich kenne die Kirche während meiner gesamten zehnjährigen Amtszeit eigentlich immer nur mit Gerüst.“ Im vergangenen Jahr war die Kirche einige Zeit ohne Gerüst.

Das Problem sind die Frostperioden

Seit einigen Wochen steht wieder ein Gerüst am Nord- und Südflügel der Turmseite. Grund für die Sanierung ist, dass das Mauerwerk an vielen Stellen weiterhin feucht ist. „In den 1970er Jahren wurde an der Kirche gearbeitet. Zwischen den Fugen ist allerdings Zement verarbeitet worden, welcher das Wasser von außen aufsaugt und speichert. Das Wasser kann nicht mehr entweichen. Das ist seit vielen Jahren unser großes Problem“, erklärt sie. Warum damals nur Zement genommen wurde, um die Fugen zu verschmieren, erklärt sie sich mit dem möglichen Materialmangel in der DDR. Das Problem sind in den Wintermonaten die Frostperioden. „Wenn sich im Winter zwischen den Steinen Frost bildet und das Wasser gefriert, platzt auch der ein oder andere Stein auf. Es sieht erstens nicht schön aus und ist wie gesagt auch gefährlich.“ Jetzt soll Mörtel Abhilfe schaffen und in die Fugen eingeschmiert werden.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Jede einzelne Fuge muss freigelegt werden

Derzeit sind die Arbeiter damit beschäftigt, die Fugen einzeln aufzufräsen. „Es gibt Backsteine, die man noch nehmen kann, andere müssen entsorgt und neu gegossen werden“, erklärt Heinke. Sie schätzt, dass das jetzige Vorhaben mindestens zwei Monate in Anspruch nehmen wird, denn die Arbeiter sind auf beiden Seiten der Kirche im Gange.

Da solch Großprojekte nicht aus eigenen finanziellen Mitteln gestemmt werden können, muss die Kirche auf Landesmittel und Stiftungsgelder zurückgreifen. Zum Beispiel die Stiftung Denkmalschutz und die Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler. 151 000 Euro sind für die derzeitigen Maßnahmen veranschlagt. „Allein 50 Prozent erhalten wir vom Land“, so Heinke.

Eingangsportal soll überarbeitet werden

Ein weiteres Projekt an der Kirche soll nach der Sanierung der Fugen und Steine das Eingangsportal sein. Auch hier sind zahlreiche Steine dem Frost zum Opfer gefallen. Die Eingangstür soll zudem rausgenommen und in Stralsund von einem Experten aufgearbeitet werden. „Allein für den Eingangsbereich brauchen wir nochmal rund 80 000 Euro“, sagt sie. Deswegen ist die Kirche auch auf Spenden angewiesen. „In den vergangenen Jahren ging die Anzahl der Kirchenmitglieder leicht zurück. Deswegen sind nicht nur Spenden nötig, sondern auch Förderungen von Stiftungen und Landesmitteln.“

Wenn die Arbeiten in den Sommermonaten abgeschlossen sind, ist die Kirche allerdings noch nicht trockengelegt. Die Mauerwerke links und rechts des Seitenschiffes sind ebenfalls von der Feuchtigkeit betroffen und sollen instandgesetzt werden. Einen konkreten Termin gibt es aber noch nicht. Zumal erst die Finanzierung geklärt werden muss.

Toilettenhäuschen entsteht schräg hinter der Kirche

Ein weiteres Vorhaben soll im August beginnen. Die Herausforderung: In der Kirche gibt es keine Toilette. „Seit Jahren haben wir den Gedanken, dass auf dem Hinterhof der Kirche ein Toilettenhäuschen gebaut werden soll. „Das wird allerdings keine öffentliche Toilette, sondern ist nur mit der Kirche zusammen geöffnet.“ Gerade im Spätsommer, wenn die Kirche durch die Gäste des Usedomer Musikfestivals gefüllt wird, ist die Nachfrage nach einem stillen Örtchen offenbar groß. Die Kosten belaufen sich hier auf mehr als 50 000 Euro.

Von Hannes Ewert