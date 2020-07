Heringsdorf

Mundschutz war gestern – die Frau von Welt trägt Schal. Aber nicht irgendeinen, sondern einen Zauberschal, in den sich im Handumdrehen ein hauchdünner, aber extrem wirksamer Luftfilter integrieren lässt. Erfunden hat’s – eine Usedomerin: Anna Murawska.

Unter ihrem Label „annamur“ vertreibt sie den Schal in verschiedenen Geschäften und Apotheken sowie im Internet. Doch wie kommt eine Diplom-Designerin dazu, einen solch speziellen Schal zu entwerfen? „Ich habe mir überlegt, als Corona sich in China ausbreitete und dort die Menschen mit Atemschutzmasken herumliefen, dass ich so ein Ding nicht aufsetzen möchte. Sah irgendwie nicht toll aus“, berichtet die 52-Jährige. Stattdessen wollte sie etwas Schickes, eben ein modisches Accessoire, das aber praktisch genug ist, auch als Maske zu dienen.

Drei Monate Entwicklungszeit

„Lange, bevor die aktuelle Coronakrise Nordeuropa und Deutschland erreichte, wurde die Idee auf Usedom geboren“, sagt sie und lächelt. Doch der neutrale Mundschutz war gar nicht zu einfach zu erschaffen: Drei Monate Entwicklungszeit brauchte es für die Industrie-Designerin Anna Murawska, bis ihre pfiffige Alternative für die eher maskenscheuen Europäer realisiert war. „Was zuerst klar und einfach erschien, war mit vielen rechtlichen Normen verbunden, die ich beachten musste“, sagt Murawska.

Es folgten lange Recherchen, Abstimmungen mit Filterproduzenten, Prototypen – eine ganze Menge Arbeit. „Ich musste alles von zu Hause aus erledigen, konnte ja nirgends hinfahren in der Coronazeit, um mir eventuelle Muster anzuschauen“, so die Designerin. Was ihr von Anfang wichtig war: „Ich will nachhaltig arbeiten. Bei einem Schal, der auch über den Mund gezogen werden kann, ist das eine für mich eine Grundvoraussetzung.“

Lieferengpässe verzögerten Nullserie

Anna Murawska hat sich daher für reine Sommerbaumwolle in zwei verschiedene Farben und Mustern entschieden, genäht wurde mit kochfestem Garn. Gefunden hat sie den Stoff bei einer polnischen Firma in Posen. „Aber pandemiebedingt gab es immer wieder Lieferengpässe, oftmals bei den kleinen Dingen. Etwa das kochfeste Garn. Denn auf einen Schlag haben sich viele Frauen an ihre Nähmaschinen gesetzt, um einfache Behelfsmasken zu nähen. So wurde die Nullserie viel stärker verzögert als erwartet“, erklärt die Designerin.

Auch die Etiketten, die das Gesetz vorschreibt, waren eine Herausforderung für die Heringsdorferin. Jetzt werden sie von einer Firma in Lodz aus Recycling-Polyester hergestellt. „Dahinter verbergen sich recycelte PET-Flaschen. Das hat was“, meint Murawska. Auch die hauchdünnen Vlies-Filter waren schwierig zu bekommen, denn sie müssen mit der Hand geschnitten werden. Doch nun sind die ersten „annamur-Schals+“ im Vertrieb.

Diskretes Fach für den Vlies-Filter

In dem Schal befindet sich diskret angeordnet ein Fach, wo sich der Filter integrieren lässt. So kann das modische Accessoire auch leicht über Mund und Nase gezogen werden und bietet viel Sicherheit. Quelle: Cornelia Meerkatz

„Käufer loben den hohen Tragekomfort. So haben Brillenträger trotz hochgezogenem Schal bis zur Nase stets freie Sicht. Da beschlägt nichts“, meint die Designerin. Zum Schal gibt es übrigens beim Kauf einen Dreier-Pack zusätzlicher Austauschfilter dazu.

Verkauf auch online

Besonders gefreut hat sich Anna Murawska, dass ihr „annamur“-Label beim Markteintritt unterstützt wurde. Die ehrenamtliche Initiative „MV.Handelt“ und Katja Fröhlich von der Komea GmbH haben ihr mit der kurzfristig ins Leben gerufenen lokalen Internetplattform umfangreiche Hilfe gegeben. So entstand dabei der vorerst östlichste Online-Shop, der unter www.MV-Handelt.de/annamur bzw. www.annamur.de zu finden ist. Auf der Insel bieten die Sun Shine-Stores in Heringsdorf, Bansin und Zinnowitz die neuartigen Accessoires an. Und auch in der Karlshagener Apotheke bei Iris Kischko gibt es die schicken Schals.

Übrigens: Für den Herbst und Winter soll der annamur-Schal aus elastischem Jersey in Bioqualität hergestellt werden. Und für das nächste zu designende Produkt hat sie auch Ideen im Kopf. „Designed by annamur“ wird man sich merken müssen.

Von Cornelia Meerkatz