Darum kann es vor Zempin keine Stein- und Spundwände geben

Wenn Krister Hennige, Vorsitzender des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes in Ostvorpommern sowie Geschäftsführer der Vineta-Hotels in Zempin und Zinnowitz, am Strand von Zempin langgeht, ist er schockiert. Vor rund drei Wochen tobte Sturmflut „Gisela“ über Usedom und hinterließ am Strand einige Schäden. Mehr als zwei Meter hoch ist nun die kleine „Steilküste“, die noch vor Monaten mühevoll mit viel Technik aufgespült wurde.

Opferdüne hat ihren Zweck erfüllt

„Es mag sein, dass die Küstenschutzmaßnahmen in Zempin mit der Opferdüne ihren Zweck beim vergangenen Sturm erfüllt haben. Tatsache ist jedoch, dass das zuständige Landwirtschaftsministerium mit voller Absicht hunderttausende Euro Steuergelder sehenden Auges und wissentlich in Zempin hat wegspülen lassen“, so sein Vorwurf.

Das Wasser kam de Düne gefährlich nahe. Reichlich Sand wurde abgetragen und ins Meer gespült. Quelle: Hannes Ewert

Laut Hennige muss man kein Experte sein, um zu wissen, dass es seit Jahrzehnten reichlich Abschnitte an Usedoms Küste gibt, die strandseitig abgetragen werden. „Es bedarf auch keines Studiums oder einer Anstellung im StALU, um zu wissen, dass es geeignetere Maßnahmen als nur und ausschließlich die Opferdünen gibt“, betont Hennige.

Hennige beklagt, dass die Hilfen meist nach den jeweiligen Sturmfluten kamen. „Wir müssen nicht erst nach den Niederlanden gehen, um uns präventiven, nachhaltigen und beständigen Küstenschutz in seiner Vielfalt und mit wirkungsvollem Schutzfunktionen anzuschauen.

Koserow mit seinem Steinwall als Wellenbrecher vorm Streckelsberg ist beispielgebend vor Ort“, sagt er. Der Hotelier fragt sich, warum es dem zuständigen Ministerium nicht gelingt, seine Experten auf den richtigen Weg zu bringen? „Als erklärtes Tourismusland Nr. 1 muss doch Küstenschutz und Strandschutz ineinander übergehen.“

Seit Jahren mühen sich die Gemeinden um Küstenschutz

Das Thema Strand- und Dünenschutz scheint für Hennige nicht das einzige Problem im Hause von Till Backhaus zu sein. „Seit Jahren bemühen sich viele Gemeinden in MV entlang des öffentlichen und bewachten Strandes, Rettungstürme zu bauen oder zu sanieren. Jedoch ist es immer wieder ein Bitten und Betteln und erst nach langjährigem Hin- und Her werden zaghafte Einzelentscheidungen gefällt. So fehlen allein zwischen Kölpinsee und Zinnowitz sieben fest stationierte Rettungstürme, die derzeit jedes Jahr teilweise durch mobile Türme kostenintensiv über den Sommer ersetzt werden müssen“, sagt er.

Sandumlagerungen stellen keine Schäden dar

Das Landwirtschaftsministerium sieht die Sache mit dem Küstenschutz anders: „Nach der Sturmflut am 14./15. Oktober wurden in diesem Bereich nur geringe Sandumlagerungen festgestellt. Die Sandumlagerungen stellen keine Schäden dar, sondern sind wichtig für die Funktion des Sturmflutschutzsystems“, Claus Tanzten, Sprecher des Landwirtschaftsministeriums.

Das abgetragene Sediment stehe nun den benachbarten Küstenabschnitten zur Verfügung. „Die Aufspülungen des Landes stabilisieren somit auch benachbarte Küstenabschnitte“, so seine Erklärung.

Viele Rettungstürme befinden sich in einem desolaten Zustand. Quelle: Krister Hennige

Zusätzlicher Schutz ist nicht erforderlich

Zempin ist laut Ministerium durch breite natürliche sandige Dünenzüge vor Überflutung geschützt. „Auch bei Küstenrückgängen ist eine Gefährdung der Ortslage auch mit Blick auf längere Zeiträume nicht zu erwarten“, heißt es. Ein zusätzlicher Schutz der Ortslage vor Überflutung von der Außenküste durch Küstenschutzanlagen des Land M-V ist derzeit somit nicht erforderlich.

Westlich der Landesküstenschutzdüne befinden sich in einem „Übergangsbereich“ Buhnen des Landes. „Dieses Buhnensystem wird durch ein Buhnensystem, das die Gemeinde Zempin errichtet hat, in westliche Richtung ergänzt. Darüber hinaus hat die Gemeinde in 2019 eine Aufspülung von Sand vorgenommen. Das Buhnensystem der Gemeinde und die Aufspülung der Gemeinde dienen dem kommunalen Schutz touristischer Nutzungen im Bereich des Strandes und dem Schutz von landseitiger touristischer Infrastruktur“, so Tantzen.

Im Buhnenbereich kommt es häufig zu Umlagerungen

In dem Buhnenbereich ist es bereits vor und auch während der Sturmflut am 14./15. Oktober zu Sandumlagerungen in größerem Umfang gekommen. Auch diese Sandumlagerungen sind laut Ministerium keine „Schäden“ sondern stellen die Funktion von Vorstrand, Strand und Düne während einer Sturmflut sicher.

Der Gemeinde Zempin ist die Funktion von Vorstrand, Strand und Düne bekannt. „Dazu gab es viele Abstimmungen und vor Ort Termine mit dem Bürgermeister, Vertretern der Gemeinde und des Amtes“, heißt es.

Geotextilwände nicht zielführend

Die Errichtung „harter“, lagestabiler Bauwerke, zum Beispiel Steinwälle, Spundwände am Strand, ist an sandigen Küsten aufgrund von zu erwartenden Lee-Erosionen und einer geringen Lebensdauer der Bauwerke nicht zielführend, so das Ministerium. „Dazu gehört auch die Errichtung eines Geotextilwalls. Dieses müsste darüber hinaus auch von einer vorgelagerten Düne geschützt und überdeckt werden.

Auch dieser Sand wäre bei jeder Sturmflut von Sandumlagerungen geprägt und die umgelagerte Sandmenge müsste zeitnah ersetzt werden“, erklärt der Sprecher. Ein Geotextilwall vor Zempin ist auch aufgrund der potentiellen Auswirkungen auf benachbarte Bereiche aus küstenschutzfachlicher Sicht keine zielführende Option.

