Darum kreist der Polizeihubschrauber am Donnerstagabend über Zinnowitz

Zinnowitz

Großeinsatz der Polizei am Donnerstagabend in Zinnowitz auf der Insel Usedom. Seit etwa 21 Uhr kreist über dem Ostseebad ein Polizeihubschrauber. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums in Neubrandenburg am Abend erklärte, suchen die Beamten mithilfe des Hubschraubers, der Rettungshundestaffel und ausgebildeten Suchhunden sowie eigenen Kräften nach einer 78 Jahre alten Frau. Laut Polizei ist die Seniorin dement und wird vermisst. Die Suche konzentriert sich auf die nähere Umgebung des Wohnumfeldes und das Ortszentrum.

Noch in der Nacht möchte die Polizei eine Vermisstenfahndung rausgeben. Es sei denn, sie wird vorher gefunden.

Von Hannes Ewert