Darum läuft es für die Kutscher in Swinemünde gar nicht

Swinemünde

Die goldenen Zeiten der Swinemünder Pferdekutscher sind vorbei. In den besten Zeiten verkehrten mehr als 100 Kutschen, heute sind es nur noch ein Dutzend. Wie die Kutscher selbst sagen, läuft das Geschäft immer schlechter.

In der Stadt fehlt es an Stellen, an denen die Pferde anhalten könnten, um Kunden mitzunehmen. Der größte Schlag für die Pferdekutscher war die Sperrung der Wojska-Polskiego-Straße für Kutschen. Sie führt zur deutsch-polnischen Grenze. Nachdem die Straße gesperrt wurde, verloren Kutscher viele Kunden. Früher machten viele deutsche Touristen gerne eine Pferdekutschenfahrt von der Grenze bis in die Swinemünder Innenstadt oder ins Kurviertel. Dies machte bis zu 80 Prozent des Erlöses für die Kutscher aus.

Pferdehaltung im Monat: 2000 Zloty

Die Krise wurde außerdem durch die Corona-Pandemie verschärft. Aufgrund der geschlossenen Grenzen arbeiteten Kutscher monatelang nicht. Die Haltung eines Pferdes kostet im Monat etwa 2000 Zloty. All dies führte dazu, dass sich viele Kutscher einen anderen Job suchen mussten.

Hinzu kamen neue Anforderungen. Nur, wer ein gepflegtes Fahrzeug und entsprechende Kleidung hat, kann eine Pferdekutsche fahren.

Die Stadt beabsichtigt jedoch nicht, die Kutschen ganz abzuschaffen. Nach zahlreichen Aufrufen von Anwohnern und Tierschutzorganisationen sollen in Swinemünde spezielle Haltestellen für Kutschen geschaffen werden. Die erste befindet sich derzeit im Bau, an der Trentowskiego-Straße. Der Haltepunkt wird ein Dach und eine Tränke für Tiere haben. Der Untergrund soll für eine einfache Aufrechterhaltung der Ordnung sorgen. Unter dem Unterstand wird Platz für sechs Kutschen sein. Der Haltepunkt soll Pferde vor Sonne schützen und ihnen etwas Ruhe bieten.

Pferde stehen in der Hitze und erleiden Schlaganfall

Leider wird der Bau erst nach der Saison abgeschlossen. Der pensionierte Tierarzt Boleslaw Jakubiec hält dies für zu lange, da Pferde, die in der Hitze stehen, einen Schlaganfall erleiden können. „Es gibt schöne Pferde, schöne Pferdekutschen, aber sie werden nicht gepflegt. Die Pferde stehen in der Hitze und es gibt keine Reaktion seitens der Stadt und des Veterinärdienstes. Hat ein Pferd einmal einen Schlaganfall, ist es zu spät. Andere Städte haben eine Lösung für das Problem gefunden, warum nicht Swinemünde?“, wundert sich Boleslaw Jakubiec. Nach seiner Ansicht sollten Pferde nachmittags oder morgens arbeiten, wenn die Sonne nicht so stark brennt.

Kutschen weg – der Pferde zuliebe

Viele Einwohner sind der Meinung, dass die Kutschen ganz von den Swinemünder Straßen verschwinden sollten – den Pferden zuliebe. Der Zustand der Pferde gibt oft Anlass zur Sorge. Dies bestätigt Beata Kastrau, die Leiterin der Stiftung Animals Przystan Swinoujscie. „Ende Juni erhielt ich eine Meldung über ein Pferd, das ein Band am Hinterbein trägt. Es war offensichtlich, dass das Tier litt. Ich sagte dem Kutscher, er solle das Pferd in den Stall bringen, da es nicht arbeiten könne, aber er hörte nicht auf mich“, berichtet Beata Kastrau. „Eine Mutter mit ihrem Kind stiegen ein und sie fuhren los“, so Beata Kastrau weiter.

Sie hätte daraufhin den Bezirkstierarzt in Swinemünde benachrichtigt. Der hätte sofort reagiert. „Der Tierarzt und die Stadtpolizei ermittelten den Ort der Kutsche und das Pferd wurde in den Stall gebracht. Der Eigentümer wird mit Konsequenzen rechnen müssen“, sagt Beata Kastrau.

Nicht alle Kutscher behandeln ihre Pferde schlecht. Die meisten kümmern sich sehr gut um ihre Tiere. Werden die Haltepunkte für Kutschen auch die Situation der Pferde verbessern? Die Swinemünder hoffen, dass es den Tieren dadurch zumindest etwas besser gehen wird.

Von Radek Jagielski