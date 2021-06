Heringsdorf

Sind die Kaiserbäder nicht weltoffen? „Doch, wir sind weltoffen und brauchen dafür keine Projekte“, sagt Bernd Herrgott und lehnt für seine CDU-Fraktion die Teilnahme der Gemeinde am Modellprojekt „Weltoffene Kommune“ ab. Den Christdemokraten schließt sich eine Mehrheit an, so dass das Vorhaben in der jüngsten Sitzung nun endgültig gescheitert ist. In der Februar-Sitzung hatten die gewählten Vertreter eine Entscheidung noch vertagt.

„Weltoffene Kommune“ – mit dem Titel schmückt sich gegenwärtig im Land nur die Hansestadt Rostock. Ziel des Projektes ist es, Städte und Gemeinden bei ihrem Engagement für Weltoffenheit, Toleranz und gutes Zusammenleben zu stärken.

„Es geht um einen Selbstcheck. Wo stehen wir in der deutsch-polnischen Zusammenarbeit? Welche Projekte haben wir? Wir wollen das Projekt auch nutzen, um einen engeren Fokus im Umgang mit unseren Senioren zu schaffen. Nicht mehr, nicht weniger“, sagt Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken (parteilos), die vergeblich um eine Teilnahme warb. Finanziert und unterstützt wird das Projekt „Weltoffene Kommune“ von der Bertelsmann Stiftung, der gemeinnützigen Phineo AG sowie der Bundesbeauftragten für Migration.

Keine Kosten entstehen

Herrgott begründete die Ablehnung seiner Fraktion auch mit den ungeklärten Kosten und der Frage: „Was bringt es der Gemeinde?“ Kosten würden keine entstehen, so die Bürgermeisterin. „Lediglich zehn Arbeitsstunden sind dafür geplant.“ Überzeugen konnte sie die Mehrheit dennoch nicht.

Sven Brümmel (Kaiserbäderbündnis) schon, der sich mit dem Vorhaben einen „Effekt für das deutsch-polnische Verhältnis“ erhoffte. „Stimmen wir zu und lassen uns von der Verwaltung Bericht erstatten. Hier geht es ja nicht um ein ausuferndes Projekt.“ Der Selbstcheck-Fahrplan geht von vier bis sechs Monaten aus. Bis zu 40 Kommunen sollen bundesweit begleitet werden.

Ohne Heringsdorf. „Ich sehe in so einem Modellprojekt keinen Sinn. Man lebt Weltoffenheit mit polnischen Arbeitskollegen und Freunden. Sie sind unsere Nachbarn“, so der AfD-Gemeindevertreter Morris Lipkow.

Mit sieben Ja-, 9 Nein-Stimmen und zwei Enthaltungen fiel das Projekt durch. Im Sozial- und Hauptausschuss hatte die „Weltoffene Kommune“ noch eine Mehrheit gefunden.

Von Henrik Nitzsche