Darum lief Rekordnationalspieler Achim Streich in Wolgast auf

Wolgast

Deutschlands älteste aktive Unparteiische und ein Rekordnationalspieler und -torschütze der DDR stehen am Mittelkreis und schieben sich den Ball zu – Heidi Wegner trifft auf Achim Streich. Mehr Fußballkompetenz geht wohl kaum. Sie ist 77, er gerade 70 geworden. Am Samstag kurz vor 15 Uhr gehört ihnen die große Bühne beim Anstoß im Wolgaster Sportforum. Der FC Rot-Weiß feiert seinen 20. Geburtstag. Da sollten die Gäste schon prominent sein.

Klar, Heidi Wegner ist als „Fußball-Omi“ in der Peenestadt prominent. Achim Streich kennt jeder. 55 Tore in 102 Länderspielen für die DDR und 229 Treffer in 378 Oberliga-Partien, da hat man sicher im Fernsehen mal die eine oder andere Bude des Magdeburgers gesehen, der viele Jahre auch in Diensten des FC Hansa Rostock stand. Heute kickt er noch für die Traditionsmannschaft der Elbestädter.

Wolgasts Bürgermeister Stefan Weigler schenkt Vereinslegende Heidi Wegner ein Jubiläumsshirt. Quelle: Henrik Nitzsche

„Ich freue mich am meisten auf Streich“, sagt André Lenz, der gemeinsam mit Ralf Pens und Frank Jeske, alle vom Rot-Weiß-Vorstand, dafür gesorgt hat, dass der 1. FC Magdeburg zur Jubiläumsfeier vorbei schaut. Den Kontakt stellte Torsten Stübe her.

Zwischen einigen jungen Dachsen – 30 bis 40 Jahre – tauchen bei den Blauen auch Männer auf, die vor 47 Jahren Fußballgeschichte geschrieben haben. In Rotterdam gewannen sie vor knapp 5000 Zuschauern gegen den großen AC Mailand und holten den Europacup der Pokalsieger.

Der Pizzaballa ist jetzt der Müller

Damals stand ein gewisser Pierluigi Pizzaballa im Milan-Tor vor „Paule“ Seguin, als der in der 74. Minute das 2:0 für die Magdeburger erzielte. Heute steht Michael Müller von den Wolgaster Oldies zwischen den Pfosten. Seguin beschränkt sich aufs Mittelfeld ohne Torabschluss und lässt bei sengender Hitze vor gut 450 Zuschauern das Bällchen ein bisschen laufen. Mehr geht nicht. „In vier Wochen geht es zur OP, Arthrose im linken Knie“, sagt Seguin, mittlerweile 75. Wahnsinn, wie der noch Fußball spielt.

„Genau darum haben wir die Magdeburger eingeladen“, sagt Pens, der im roten Vereins-Geburtstags-Shirt das Spiel verfolgt. Rund 300 Mitglieder hat Rot-Weiß, davon größtenteils Kinder und Jugendliche. Auch sie haben so ein Shirt bekommen. „Über den Förderverein für Kultur, Kunst, Bildung und Sport haben wir das finanziert“, sagt Bürgermeister Stefan Weigler (CDU). Zum 20. gibt es auch ein Bier mit Rot-Weiß-Etikett. „50 Cent von jeder verkauften Flasche landet in der Vereinskasse“, sagt André Lenz.

Streich, der Ballverteiler

Von den Magdeburgern landen sechsmal die Bälle im Wolgaster Kasten. „Alles gut“, sagt Rot-Weiß-Coach Olaf Schröder nach dem 0:6, dessen Oldies in der Besetzung auch noch nicht zusammengespielt haben. Die Tormaschine Streich war aber abgemeldet. Er ist etwas angeschlagen nach einer Mittelohrentzündung, erzählt er nach dem Spiel. „Ich muss mir nichts mehr beweisen. Bälle verteilen, die Jüngeren sollen laufen“, sagt Streich zu seinem 15-minüten Spielauftrag. Usedom kenne er gut. „Zinnowitz, Bansin, wir sind hier viel im Urlaub.“ Wird er noch immer erkannt? „Klar. Das ist doch der Streich. Woche für Woche kommen Autogrammwünsche zu mir nach Hause“, so der 70-Jährige, der in Möckern bei Magdeburg lebt.

Und der sicher von außen gestaunt hat, wie die Oldies Siegmund Mewes (70) und Dirk Stahmann (63) – er ist bleibt der klassische Libero – fast durchgespielt haben. Mewes, der Diplom-Sportlehrer ist, erklärt das mit einer gesunden Lebensweise. Er gehe Schwimmen und spiele Badminton. Axel Tyll, der auch zur Pokalsiegermannschaft gehört und auf dem Wolgaster Rasen Spielzeit bekommt, habe ein kleines Fitnessstudio in der Garage. Er lebt in Wernigerode und ist Sportlehrer. Bis heute wurmt es ihn, dass der damalige DDR-Trainer Georg Buschner ihn kurz vor der WM 1974 in der BRD ausgeladen hat.

Heute war er in Wolgast dabei. Wie hatte der Magdeburger Trainer Jürgen Brennecke vor Anpfiff zu seinen Jungs gesagt: „Wenn man 400 Kilometer gefahren ist, will man auch gewinnen.“ Haben sie. Schade nur, dass die Wolgaster nun keine Shirts drucken lassen können mit der Aufschrift: „Pokalsiegerbesieger“.

Von Henrik Nitzsche