Darum liegt am Strand von Koserow eine Messtonne aus der Ostsee

Koserow

In der vergangenen Woche war es noch die Freiheitsstatue am Strand von Ahlbeck, nun ist es eine Seetonne am Strand von Koserow, welche bei den Spaziergängern und Einheimischen für Aufmerksamkeit sorgt. Wie ein Sprecher des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie auf OZ-Nachfrage mitteilt, sammelt diese sogenannte ODAS-Tonne vom Frühjahr bis Herbst meteorologische Informationen zu Lufttemperatur, Luftdruck, Windrichtung, Windgeschwindigkeit, Seegang, Wellenhöhe sowie der Meeresoberflächentemperatur. ODAS steht für Ocean Data Acquisition System. „Sie ist normalerweise an einem Punkt – rund 20 Seemeilen vor Usedom – fixiert und im Eigentum des BSH“, sagt er.

Sturm riss Tonne von der Schlepperleine

Grund für den Zwischenstopp am Strand von Koserow ist laut BSH der Sturm. „Die Tonne sollte in der vergangenen Nacht durch das Schiff ’Elisabeth M. Borgese“ ins Winterlager geschleppt werden. In Wolgast hätten wir die Boje überholen lassen, damit sie fürs Frühjahr wieder fit wird“, erklärt der Sprecher. Doch beim Bergen riss sich die Tonne vom Haken der Schlepperleine los. „Wir konnten sie nur noch treiben lassen und nicht mehr einfangen“, sagt er. Der starke Westwind brachte sie schließlich nach Usedom. Der Sturm machte es der Crew in der Nacht zu Montag nicht gerade leicht. Das besagte Schiff hält sich in Sichtweite der Tonne auf.

Hilfe kommt am Dienstag

Zum Bergen der Tonne vom Koserower Strand bekommt das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie in Hamburg nun Amtshilfe von den Kollegen aus dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Ostsee, früher als Wasser- und Schifffahrtsamt Stralsund bekannt. Wie deren Leiter Stefan Grammann berichtet, soll das Mehrzweckschiff „Arkona“ die Tonne am Dienstag bergen. Derzeit befindet sich das Schiff noch in Rostock.

Von Hannes Ewert