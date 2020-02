Darum lösten diese Müllsammler in Zinnowitz einen Polizeieinsatz aus

Zinnowitz

Bereits zum fünften Mal traf sich am Sonnabend eine Gruppe aus Freiwilligen, die Teile von Zinnowitz vom Müll befreiten. Nachdem in den vorhergehenden Monaten die Ortseingänge im Fokus standen, war am Samstag der Wald- und Dünenabschnitt zwischen Zinnowitz und dem benachbarten Zempin dran. Es war erstaunlich, was die Freiwilligen alles fanden. Anfangen von Flaschen, Wurstdosen (sogar noch aus DDR-Zeiten) und Plastik bis hin zu eingepackten Zelten, Planen, Anhängern und einem Rucksack samt Geldbörse. Darin war sogar eine EC-Karte.

Zur Galerie Rund 20 Helfer kamen zusammen, um gemeinsam für einen sauberen Wald- und Dünenabschnitt zu sorgen.

Den wohl größten Fund machte der Initiator selbst: Der Zinnowitzer Robert Meyer fand ein Mountainbike –mitten im Wald. Da über die Herkunft des Rades nichts bekannt war, wurde die Polizei verständigt. Diese bestätigten, dass dieses Rad im Juli 2019 als gestohlen gemeldet wurde. Die Beamten rückten an und nahmen es mit aufs Revier nach Heringsdorf. Vielleicht kann es so noch dem Besitzer übergeben werden.

Robert Meyer bedankte sich bei allen, die an der Aktion mitgewirkt haben. Unter anderem war viele Kollegen des Zinnowitzer Hausmeisterservice H&RS dabei, die tatkräftig mit anpackten. Es wird wohl nicht die letzte Aufräumaktion in Zinnowitz gewesen sein.

Von Hannes Ewert