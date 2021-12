Darum macht Unternehmerpräsident Gerold Jürgens mit bei der OZ-Weihnachtsaktion

Insel Usedom

Und noch ein Tausender fürs Spendenkonto der OZ-Weihnachtsaktion. Gerold Jürgens, Präsident des Unternehmerverbandes Vorpommern, der am Standort Lubmin mehrere Baufirmen unterhält, sagte ebenfalls seine Unterstützung zu und spendete 1000 Euro. „Mit dem Geld wird die Kinder- und Jugendarbeit in Wolgast und auf der Insel Usedom unterstützt. Das finde ich eine sehr gute Idee“, sagte Jürgens. Ihm gefalle zudem, dass die Mädchen und Jungen aus dem Wolgaster Jugendhaus bereit sind, selbst tatkräftig mit anzupacken, um die Anlagen auf Vordermann zu bringen. „Mit eigener Hände Arbeit in der Freizeit etwas zu schaffen, das verdient Respekt.“ Er hoffe, dass sich viele OZ-Leser und auch viele Firmen der Region an der Spendenaktion beteiligen, um damit Jugendeinrichtungen zu helfen.

Bereits bei der OZ-Weihnachtsaktion im vergangenen Jahr waren viele Vereine in den Genuss des Spendengeldes gekommen, weil der begünstigte Ruderverein nicht die gesamte Spendensumme benötigte. So konnten auch Teams überrascht werden, die in der Coronapandemie an vorderster Front arbeiten, etwa das Coronateam des Kreiskrankenhauses Wolgast, die Mitarbeiter der Notaufnahme im Krankenhaus sowie mehrerer Pflegeeinrichtungen.

Kinder durch Corona genug gebeutelt

Auch in diesem Jahr wollen wir zusammen mit dem Förderverein des Lions Clubs „Philipp Otto Runge“ deshalb vielen helfen: Der Förderverein stellt kostenlos das Spendenkonto zur Verfügung. Und wegen der Coronapandemie haben es im zu Ende gehenden Jahr gerade Kinder und Jugendliche schwer gehabt. Neben dem Unterricht mit Maske mussten sie immer wieder ins Homeschooling und konnten oft wochenlang ihre Klassenkameraden nicht sehen. „Deshalb wäre es gut, wenn wir gerade ihnen mit einer erfolgreichen Weihnachtsaktion eine Freude bereiten können“, betont Gerold Jürgens.

