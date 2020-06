Darum rät die Polizei auf Usedom zur Fahrradcodierung 

Heringsdorf

Um es Dieben, die es auf Fahrräder abgesehen haben, so schwer wie möglich zu machen, bietet die Polizeiinspektion Anklam regelmäßig Fahrradcodierungen an. Die nächste Fahrradcodierung findet am Mittwoch, den 24. Juni von 10 bis 15 Uhr in Heringsdorf auf dem Hof des Polizeireviers im Waldbühnenweg 2 statt. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Personalausweis, Eigentumsnachweis und der Akkuschlüssel bei E-Bikes sind mitzubringen.

Die Fahrradcodierung dient dazu, Fahrräder mit einer gut sichtbaren, individuellen Kennzeichnung zu versehen. Zum einen kann das potenzielle Diebe abschrecken, zum anderen macht der Code die Weitergabe und den Verkauf gestohlener Räder unattraktiv, da er nur sehr schwer zu entfernen ist. Und natürlich ermöglicht ein Fahrradcode auch die schnelle Zuordnung, wenn ein gestohlenes Fahrrad aufgefunden wird.

Zahl der gestohlenen E-Bikes steigt

Die Polizei empfiehlt neben einer individuellen Kennzeichnung allen Fahrradbesitzern die Codierung. Denn allein im Jahr 2019 wurden im Landkreis Vorpommern-Greifswald fast 1200 Fahrräder entwendet.

Die Zahl ist im Vergleich zum Jahr 2018 mit etwas mehr als 1300 gestohlenen Drahteseln zwar tendenziell sinkend, dennoch entstand ein sehr großer Gesamtschaden – auch durch die steigende Zahl an gestohlenen E-Bikes. So wurden im Jahr 2018 auf der Insel Usedom als einer Hochburg für Fahrraddiebstähle 143 E-Bikes entwendet, während es im vergangenen Jahr schon 179 gestohlene E-Bikes waren.

Mehrere Schlösser bei E-Bikes empfohlen

Die Polizeiinspektion Anklam verweist in diesem Zusammenhang noch einmal auf die unbedingte Verwendung von stabilen Fahrradschlössern und generell mehreren Schlössern bei E-Bikes.

Mehr Informationen rund um das Thema Diebstahl von Zweirädern sind auf www.polizei-beratung.de zu finden.

Von Cornelia Meerkatz