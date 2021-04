Darum rückte am Montagabend in Usedom die Feuerwehr aus

Usedom

Das Osterfest ist Montagabend für die Kameraden der Usedomer Feuerwehr und für die aus Murchin und Lassan, die ebenfalls in die Inselstadt geeilt waren, äußerst ungemütlich zu Ende gegangen. Was war geschehen? Im Hafen war ein Boot aus zunächst ungeklärter Ursache voll Wasser gelaufen und innerhalb von nur 10 Minuten untergegangen. Der Eigner hatte es erst Karfreitag im Usedomer See-Center festgemacht, wo der in Welzin wohnende Besitzer einen Dauer-Liegeplatz bekommen hat.

Die Kameraden hatten Mühe, das untergegangene Boot in flacheres Gewässer zu ziehen und dort möglichst viel Wasser abzupumpen. Die Zeit, bis der Besitzer mit einem Trailer die Slipanlage erreicht hat, muss allen Beteiligten angesichts des unwirtlichen Wetters wie eine Ewigkeit vorgekommen sein. Nach drei Stunden war das Boot an Land.

Von Ingrid Nadler