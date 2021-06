Darum rückte die Feuerwehr am Freitagmittag in Korswandt aus

Korswandt

Knapp 30 Kameraden sind am Freitagmittag zu einem Waldbrand nahe des Wolgastsee in Korswandt ausgerückt. Ein Pilot hatte bei seinem Rundflug an der Stelle Qualm entdeckt und die Polizei alarmiert. Der Brand bestätigte sich. „Am sogenannten Schwarzen Herz, östlich des Wolgastsee nahe der polnischen Grenze, stand eine Fläche von rund 400 Quadratmeter in Flammen“, sagt Carsten Brandenburg von der Ulrichshorster Feuerwehr.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Im Einsatz waren außerdem die Feuerwehrkollegen aus Ahlbeck und Zirchow. In dem betroffenen Bereich stehen besonders viele Sitkafichten, die schnell Feuer fingen. Laut Brandenburg brauchten die Einsatzkräfte rund zwei Stunden, um das Feuer im Wald in den Griff zu bekommen. „Das ist unwegsames Gelände. Wasser konnten wir aus dem Schwarzen See pumpen“, so der Einsatzleiter, der den Schaden auf rund 500 Euro schätzt.

Von Henrik Nitzsche