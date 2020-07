Darum rückte die Feuerwehr am Mittwoch in Karlshagen aus

Karlshagen

Mehr als zwei Dutzend Feuerwehrleute rückten am Mittwochnachmittag zu einem Einsatz in die Karlshagener Straße des Friedens aus. Laut Oliver Schlorff, dem Vize-Wehrführer des Ortes, brannte einer Frau das Essen auf dem Herd an. „Es gab eine große Rauchentwicklung in ihrer Küche“, berichtet er. Verletzt wurde niemand. „Wir haben die Wohnung ausgiebig gelüftet“, erklärt er. Im Einsatz waren die Kameraden aus Karlshagen mit vier Fahrzeugen, Trassenheide mit zwei Autos und Peenemünde mit einem Wagen. „Insgesamt waren 25 Feuerwehrleute im Einsatz“, so Schlorff. Nach etwa einer halben Stunde war der Einsatz um 16.40 Uhr beendet.

Von Hannes Ewert