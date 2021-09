Darum rückte die Heringsdorfer Feuerwehr gleich zweimal aus

Heringsdorf

Aufregung in der Heringsdorfer Reha-Klinik: Die Patienten und Mitarbeiter wurden in der Nacht von Sonntag zu Montag zweimal aufgeschreckt. Wie eine Patientin, die ihren Namen in der Zeitung nicht lesen will, die OZ informierte, gab es gegen 1 Uhr und 5 Uhr Alarm in der Klinik. „Niemand wusste so richtig Bescheid, wie er sich verhalten sollte“, beklagt die Patientin. Die Feuerwehr rückte kurze Zeit später an.

Auf Nachfrage bestätigt Gemeindewehrführer Andreas Räsch die beiden Einsätze in der Nacht. „In beiden Fällen handelte es sich um die Brandmeldeanlage. Passiert ist nichts“, sagt Räsch. Die Kameraden waren mit einem Fahrzeug angerückt. Auf Anfrage bestätigte der Verwaltungsdirektor der Klinik die beiden Einsätze.

Von Henrik Nitzsche