Kostenlos bis 14:26 Uhr Darum rückten am Morgen die Feuerwehren in Mellenthin an

17 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Benz, Mellenthin und der Stadt Usedom waren am Dienstagvormittag in Mellenthin beschäftigt. Warum sie dort waren, berichtet die Polizei.