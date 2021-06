Darum rückten am Sonntag die Feuerwehren in Wolgast aus

Wolgast

Am Sonntagmittag sorgte ein Feuerwehr-Großeinsatz in Wolgast für Aufregung: Sechs Feuerwehrfahrzeuge waren ausgerückt, weil eine besorgte Anwohnerin eine Rauchentwicklung am Hafen meldete, so eine Polizeisprecherin am Nachmittag. Die Wolgaster Wehr wurde von den Kameraden aus Kröslin und Hohendorf unterstützt.

Knapp eine Viertelstunde waren Martinshörner in Wolgast zu hören. Am Ende stellte sich heraus, dass nahe des Südhafens die Glühbirne einer Straßenlaterne durchgeschmort war und für die Rauchentwicklung sorgte, sagt Wolgasts Einsatzleiter Matthias Stüber. „Der trockene Boden unter der Lampe hatte sich auch entzündet. Das Feuer ging von allein wieder aus“, so Stüber.

Zunächst hatten sie die Meldung bekommen, dass das Feuer am Stadthafen ist. Dort ist gegenwärtig der Funpark aufgebaut, der zu dem Zeitpunkt sehr gut besucht war. „Es hätte auch eine Nebelmaschine eines Fahrgeschäftes sein können“, sagt Stüber. Von dort kam die Rauchentwicklung aber nicht. Deshalb ging es von dort in den Südhafen.

Vor gut zwei Wochen war die Stadt schon einmal in Aufregung, nach einem Großfeuer in der St. Jürgen Kapelle. Die Ermittler gehen von Brandstiftung aus. Der Schaden liegt bei knapp einer halben Million Euro.

Von Henrik Nitzsche