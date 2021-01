Darum rückten die Feuerwehren am Dienstag in den Kaiserbädern aus

Bansin

Am Dienstag rückten mehrere Feuerwehren aus, um einen Brand in einem Bansiner Hotel zu löschen. Gegen 8.30 Uhr schlug die Brandmeldeanlage im Hotel „Admiral“ an der Strandpromenade an, woraufhin die Wehren aus Ahlbeck und Heringsdorf alarmiert wurden. „Vor Ort stellten wir fest, dass Kabel der Heizungsanlage brannten. Unter Atemschutz sind wir rein und haben das Feuer schnell unter Kontrolle bekommen“, sagt Olaf Meier, Einsatzleiter aus Ahlbeck.

Weil sich in dem Heizungsraum im Keller kein Fenster befindet, gab es bis ins Erdgeschoss eine starke Rauchentwicklung, so Meier. Deshalb forderte er die Wehren aus Benz und Ückeritz an. „Mit Lüftungsaggregaten haben wir die Räumlichkeiten entlüftet“, sagt der Ahlbecker Wehrführer. Nach gut 90 Minuten rückten die Wehren mit den rund 30 Kameraden wieder ab.

Anzeige

Im Haus soll sich keine Person befunden haben. Der Schaden wird auf rund 6000 Euro geschätzt. Laut Polizeisprecher gibt es den Verdacht der fahrlässigen Brandstiftung, weil am Montag eine Firma an der Heizungsanlage Arbeiten durchgeführt haben soll.

Von Henrik Nitzsche