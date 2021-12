Darum spendet der Lions Club Wolgast 1000 Euro aus Adventskalender-Verkauf

Wolgast

Das Spendenkonto der OZ-Weihnachtsaktion zugunsten der Kinder- und Jugendarbeit in der Region wächst weiter. Mehrere Tausend Euro wurden eingezahlt. Einen wunderbaren Beitrag haben dazu auch die Mitglieder des Wolgaster Lions Clubs „Philipp Otto Runge“ beigetragen. Sie verkaufen alljährlich ihre begehrten Adventskalender zum Preis von fünf Euro pro Stück. Hinter den Türchen verstecken sich wertvolle Sachpreise. „Mit der Erlös des Adventskalender-Verkaufs unterstützen wir soziale Projekte in der Region. Natürlich haben wir auch die OZ-Weihnachtsaktion intensiv verfolgt und sind begeistert, wie sich junge Leute nachhaltig für ein Projekt – in dem Fall die Wolgaster Anlagen – einsetzen“, sagt der derzeitige Clubpräsident Ingo Lupp.

Die Mitglieder hätten deshalb beraten, in welcher Höhe sie die Aktion unterstützen können. „Denn dass wir sie unterstützen wie seit vielen Jahren, stand von Anfang an fest“, sagt Maik Clemann vom Vorstand. Voller Stolz präsentierte er nun zusammen mit seinem Präsidenten einen Scheck über 1000 Euro. „Der Kalenderverkauf lief super, wir mussten sogar nachdrucken. Das tolle Ergebnis wollen wir gern weitergeben“, erklärt Lupp.

Hilfe ist Herzensbedürfnis

Auch der Lions Club Baltic aus Greifswald, dem 25 Frauen aus der Region angehören, gehört traditionell zu den Spendern der OZ-Weihnachtsaktion. Wie die Vorsitzende des Fördervereins, Doreen Koitzsch, sagte, sei es den Mitgliedern des Clubs ein Herzensbedürfnis, Kinder und Jugendliche in der Region zu unterstützen. „Wir sind fast alle selbst Mütter und wissen, wie sehr gerade Kinder und Jugendliche unter der Coronapandemie leiden. Wir wir einigen von ihnen mit unserer Spende unterstützen können, so ist jeder Cent sinnvoll angelegt“, betont Koitzsch. Der Club spendet in diesem Jahr wieder 1000 Euro, die jeweils zur Hälfte den Weihnachtsaktionen der OZ-Lokalredaktionen in Greifswald und Zinnowitz zugute kommen.

Ebenfalls ein treuer, langjähriger Spender bei der OZ-Weihnachtsaktion ist Michael Esser vom gleichnamigen Wolgaster Autohaus.„Selbstverständlich bin ich auch dieses Jahr wieder dabei. Denn ich finde es ganz prima, dass erstens nicht unerfüllbare Wünsche geäußert werden. Aber Unterstützung für eine Fahrt in einen Freizeitpark, ein Besuch auf der Eisbahn oder Kinokarten finde ich sehr wichtig, gerade in Coronazeiten. So merken Kinder und Jugendliche, dass sie von der Gesellschaft nicht vergessen werden“, sagt er. Außerdem imponiere ihm der Wille der Wolgaster Jugendlichen aus dem „Peenebunker“, selbst bei der Wiederbelebung der Anlagen mit Hand anzulegen. „Das verdient Wertschätzung. Ich spende 600 Euro“, so Michael Esser.

Auch die Wohnungsgesellschaft Heringsdorf möchte die Jugendklubs in Bansin und Ahlbeck unterstützen. Sie spendet 500 Euro. Weitere Spender sind: Ingrid Aulrich (50 Euro), Hans John (30), Brigitte und Reinhard Meyer (50), Helga Ahrens (30), Christel Gaede (20), Wolfgang Riemann (100), Hilla Buse (20), Eberhard und Susann Hahn (30), Klaus und Isolde Megow (20), Hannelore Peter (10), Siegfried Rosin und Frau (20), Mirko Städing (300), Ursula und Roland Jackisch (20), Elke Koch (15), Günther und Edith Lange (50), Manfred und Ines Fetwurst (100), Marietta Becker (25), Frank Zimmermann (30). Weitere Spendernamen folgen morgen. Allen herzlichen Dank!

Bitte helfen auch Sie, liebe Leser, mit einer Spende, dass sich die Wünsche der Kinder und Jugendlichen aus den verschiedenen Jugendclubs/Freizeitzentren erfüllen.

