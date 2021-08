Darum standen auf dem Usedomer Markt so viele geschmückte Traktoren

Usedom

Viele Usedomer Einwohner hatte am Freitagmittag lautes Motorengebrumm und Hupen rings um den Markt an die Fenster und vor die Tür gelockt. Mit Luftballons und Blumenketten geschmückte Traktoren und Landmaschinen der Agrar GmbH hatten vor dem Rathaus Aufstellung genommen – so als wollten sie jemanden Willkommen sagen.

Der Grund: Mit dem jungen Schlosser Martin Labahn hat einer der Ihren am Freitagmittag den Bund der Ehe geschlossen und seine Beatrice geheiratet. Die Umstehenden klatschten begeistert Beifall, als die frischgebackenen Eheleute mit ihrem Söhnchen Karl in einer fürsorglich gepolsterten Schaufel Platz nahmen und dann unter lautem Jubel mit dem Traktor davongefahren wurden.

Von Ingrid Nadler