Darum steht Frank Dettmann so gerne auf dem Wolgaster Wochenmarkt

Wolgast

Der Mann ist ein echter Bratwurstfan, hat eine Menge Humor und ist allwöchentlich auf dem Wolgaster Wochenmarkt anzutreffen: Die Rede ist von Frank Dettmann. Der 61-Jährige ist so gerne in Wolgast, weil es seine Geburtsstadt ist, auch wenn er schon Jahrzehnte auf Rügen lebt.

Außerdem seien die Marktbesucher allesamt sehr freundlich und immer zu einem Späßchen aufgelegt. Das passe perfekt zu ihm, sagt er und verweist auf seinen flotten Hut mit Sonnenblume. „Extra wegen des Karnevalsbeginns hervorgeholt“, meint er und die Sonnenblume wackelt, als ob sie lache.

Auf dem Wochenmarkt in Wolgast verkauft er seit Jahren „Ursels Echte“, so wie allen anderen Wochenmärkten in der Region, wo er regelmäßig steht. Die Bratwürste heißen so, weil die Firmengründerin Ursula aus Thüringen stammt und schon damals immer aus der Heimat ihre Ware bezog. „Diese Würste haben eine große Fangemeinde, am Nachmittag bin ich immer leergekauft“, so Frank Dettmann.

Von Cornelia Meerkatz