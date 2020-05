Darum verdankt ein weißer Kater Wolgaster Helfern sein Leben

Wolgast

Ein weißer Kater verdankt den Mitgliedern des Wolgaster Katzenschutzvereins sein Leben: Die engagierten Damen und ihr männlicher Helfer, ein Bufdi, haben das Tier in der Luisenstraße eingefangen, um es kastrieren zu lassen. Denn die Katzenschwemme nimmt in der Stadt ständig zu – und immer mehr Tiere werden ihrem Schicksal selbst überlassen.

Auffällig war, dass der weiße – oder besser schmutzige – Kater in der Transportbox sehr aggressiv reagierte. Anders als die anderen Katzen. Es war eben nicht nur die natürlich Scheu. Auch in der Quarantäne, in die Tiere nach dem Einfangen müssen, reagierte er sehr böse. Irgendetwas hatte das Tier. Ein Tierarztbesuch brachte Klarheit. Denn in der Tierarztpraxis in Heringsdorf stellte die Tierärztin eine Verhärtung/Verkapselung fest. Als diese operativ geöffnet wurde, trauten Ärztin und Vereinsmitglieder ihren Augen nicht: Ein Projektil in Form eines Diabolos steckte unter der Haut des Katers und bereitete ihm sichtlich Schmerzen.

Tier erholt sich von der Operation

Der kleine weiße Kater hatte einen Spitzdiabolo im Körper. Der Täter ist unbekannt. Mittlerweile wurde der Kater operiert und kastriert und befindet sich auf dem Weg der Besserung. Quelle: Tilo Wallrodt

Mittlerweile erholt sich der Kater von der Operation und von der Kastration und wird im Katzenhaus in Wolgast liebevoll umsorgt. Unterdessen fragen sich alle Beteiligten, wer wohl auf so ein armes Wesen schießt? Ohne die Rettung durch die Frauen des Katzenschutzvereins wäre der Kater wohl elend zugrunde gegangen.

Sorge für über 100 Samtpfoten

Der Katzenschutzverein, etwas versteckt am Südhafen gelegen, gehört in Wolgast längst zur Vereinslandschaft. Im vergangenen Jahr feierte der Verein sein 15-jähriges Bestehen. Die Mitglieder engagieren sich hier ehrenamtlich und kümmern sich aktuell um über 100 Samtpfoten. Jedes Tier bringt seine eigene Geschichte mit zum Verein – leider sind es meist mehr negative als positive Erlebnisse.

Aktuell hat der Verein mehrere „Baustellen“ in Wolgast und in der Umgebung. Neben der täglichen Versorgung der Katzen im „Katzenhaus“ kümmern sich die Mitglieder nämlich noch um zahlreiche „Streuner“ an sogenannten Katzen-Hotspots, wo sich die Tiere über Jahre zu einer hohen Population vermehrt haben und oft mit dem Menschen in Konflikt kommen.

Die Mitglieder versuchen deshalb über Futterstellen, die Tiere nach und nach einzufangen. Wie die Vereinsvorsitzende Michelle Sauck mitteilte, befindet sich eine Futterstelle in der Wolgaster Luisenstraße.

Bürgermeister Weigler würdigt Arbeit

Hier ist der Verein seit längerer Zeit aktiv und hat mittlerweile schon fast 20 Tiere eingefangen, kastriert und liebevoll aufgepäppelt. Unterstützung erhielt und erhält der Verein auch durch den in der Nähe befindlichen Baubetriebshof, auf dem sich die Tiere größtenteils aufhielten.

Wolgasts Bürgermeister Stefan Weigler (parteilos) würdigt die gute Arbeit des Katzenschutzvereins. „Dank des großen Engagements der Mitglieder konnten wir viele Katzen-Hotspots, etwa auf der Schlossinsel, beseitigen. Ein solches Ehrenamt kann man nicht hoch genug würdigen“, lobt er.

Ein gemeinsames Foto während des 15. Jubiläums im September 2019. Quelle: Tilo Wallrodt

Im Rahmen der Vereinsförderung in der Stadt wurde und wird auch immer der Katzenschutzverein bedacht. So gab es zum 15-jährigen Jubiläum eine kleine Spende, ebenso zu Weihnachten. „Das sind natürlich keine riesigen Beträge, aber es hilft ein bisschen“, so Stefan Weigler. Er ermuntert die Wolgaster Bürger, bei den Spenden auch an den Katzenschutzverein zu denken, denn es gebe noch zahlreiche Stellen, wo sich sehr viele Katzen aufhalten. Oftmals seien sie ausgesetzt worden. Zu den Hotspots zählt das Wolgaster Industriegelände. Aber auch in Pulow gibt es ein großes Katzenaufkommen, darunter viele Muttertiere mit ihren Kitten.

Online-Petition gestartet

Der Wolgaster Katzenschutzverein betreibt auf Facebook eine Seite, auf der man jeden Tag die aktuelle Situation bzw. die aktuellen Aktivitäten verfolgen kann. Damit ihr Wirken noch mehr Erfolg hat, haben die Frauen des Vereins eine Online-Petition zur Einführung der Kastrationspflicht für frei laufende Tiere gestartet. „Wir haben schon fast 900 Unterschriften zusammen. Wenn wir 2000 Unterschriften gesammelt haben, wollen wir diese beim Landrat einreichen“, sagt Vorsitzende Michelle Sauck.

Von Tilo Wallrodt