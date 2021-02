Darum verlässt ein CDU-Mann die Gemeindevertretung Heringsdorf

Heringsdorf

Der Heringsdorfer Gemeindevertreter Sebastian Antczak (CDU) verlässt die Gemeindevertretung. Der 31-Jährige erklärte seinen Rückzug aus dem Parlament mit dem Wegzug von Heringsdorf in eine andere Gemeinde im Amt Usedom Süd. „Ich habe mir dort ein kleines Haus gekauft. Laut Meldegesetz gehöre ich dann nicht mehr zu den Kaiserbädern“, sagt er. „Noch habe ich meinen ersten Wohnsitz in den Kaiserbädern, bald aber nicht mehr. Das bedeutet, dass ich nicht mehr als Gemeindevertreter agieren werden kann“, erklärt er.

Hätte sich Antczak ein Haus in den Kaiserbädern finanzieren können, wäre er auch Gemeindevertreter geblieben. Seit Mai 2019 sitzt der Christdemokrat im Gemeindeparlament. In seiner Amtszeit wollte er sich unter anderem in sozialen Themen engagieren. Vor allem die Deutsch-Polnischen Beziehungen waren für den Rettungssanitäter wichtig, ebenso die Vereinsarbeit in den Kaiserbädern. „Mein Herz schlägt und wird immer für die ganze Insel und besonders für die Kaiserbäder schlagen“, erklärt er. Gerade in den Sommermonaten ist Antczak als Wachleiter der Rettungsschwimmer in Heringsdorf aktiv. Die Nachfolge in den Reihen der CDU ist bislang noch ungeklärt.

Ehrenamtlich ist er dennoch in der Bürgerinitiative Lebenraum Vorpommern aktiv. Ihm geht unter andere um die Verhinderung von Baumaßnahmen, die der Insel schaden. Ein Beispiel ist in seinen Augen der Bau des Containerhafens in Swinemünde.

Von Hannes Ewert