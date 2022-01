Darum verzichten Usedomer Hotels auf fünf-Sterne-Plaketten

Trassenheide/Heringsdorf

„Wir waren sehr zufrieden. Es war alles sauber, die Mitarbeiter waren freundlich und hilfsbereit. Fahrräder waren auch vorhanden. Frühstück war sehr üppig.“ So klingt eine Bewertung, die ein Hotel in Heringsdorf vor einem Monat von einem Gast erhalten hat. Diese Art der Bewertungen gibt es häufig zu lesen – entweder bei Suchmaschinen, Reiseanbietern oder auch Buchungsportalen.

Mal gibt es Kritik, mal Lob und ein anderes Mal wieder Anregungen für Verbesserungen. Für die Hotels, Pensionen und anderen Unterkünfte spielen die Bewertungen eine immer bedeutendere Rolle, denn sie geben das Feedback der Gäste direkt wieder.

Weiche Faktoren sind entscheidend für die Buchung

Die Klassifizierungen des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes, kurz Dehoga, spielen oft nur eine untergeordnete Rolle bei der Buchung des Urlaubs. Ob vier Sterne, fünf Sterne oder doch nur drei – die Gäste schauen immer häufiger danach, wie die Gäste vorher ihren Urlaub erlebten.

„Der Trend geht dahin, dass sich die Kunden die Bewertungen im Internet ansehen und dann buchen“, sagt Sophie Maus, die in Trassenheide ein Reisebüro betreibt. Auch sie schaut immer häufiger nach den Internetbewertungen, um dann ihren Kunden die Unterkunft schmackhaft zu machen. Die Klassifizierungen der Dehoga seien für sie harte Faktoren, die über die Ausstattung der Unterkunft urteilen.

„Es geht darum, ob die Zimmer über WLAN verfügen oder wie lange die Rezeption am Tag besetzt ist. Die Bewertungen im Internet spiegeln die Seele des Hauses wieder – zum Beispiel die Sauberkeit, Freundlichkeit oder den Service.“ Gerade in der Corona-Zeit legen sehr viele Urlauber Wert auf die Internetbewertungen.

„Manche Gäste schauen, wie streng es die Betreiber mit den Corona-Hygienemaßnahmen nehmen, denn viele möchten vorher wissen, wie oft sie den ganzen Tag mit einer Mund-Nasen-Bedeckung rumlaufen müssen oder ob es etwas lockerer gehandhabt wird“, erklärt sie.

Erwartungen können vielleicht nicht erfüllt werden

Es gibt derzeit zwei Hotels, die auf Usedom laut Dehoga zum Fünf-Sterne-Haus zertifiziert wurden – das Palace Hotel in Zinnowitz und der Ahlbecker Hof. Ein drittes Haus könnte das Grandhotel Steigenberger in Heringsdorf sein.

„Wenn man die Plakette vorne an der Tür hat, dann haben die Gäste eine gewisse Erwartungshaltung, die verständlicherweise auch erfüllt werden muss. Heißt also, dass es unter anderem rund um die Uhr einen Speisen- und Getränkeservice aufs Zimmer geben muss“, erklärt Carsten Willenbockel, Direktor des Hauses.

Es kann aber sein, dass nicht immer das volle Programm in der Nacht aufgefahren wird. Sein Haus entschied sich aus verschiedenen Gründen gegen die Zertifizierung, denn sonst müssen die Erwartungen immer erfüllt werden. „Die Gäste nehmen uns aber als Fünf-Sterne-Haus wahr und das ist viel entscheidender bei der Buchung“, erklärt er.

Unechte und gekaufte Bewertungen kursieren im Netz

Jeder Gast kann nach seinem Urlaub seine Bewertung abgeben. Und an der Stelle beginnt oft das Problem: „Es gibt Bewertungen, die sind entweder gekauft oder nicht echt. Dafür gibt es mittlerweile einen sehr professionellen Markt“, so Willenbockel.

Über bestimmte Algorithmen und Hotelsoftware ließe sich aber herausfinden, ob die Person wirklich im Hotel geschlafen hat. Willenbockel selbst oder seine Assistentin schauen sich die Bewertungen genau an. „Wir nehmen die Urteile sehr ernst und danken den Gästen für ihr Feedback.“

Internetauftritte und Bewertungen wichtiger als Sterne

Ein Hotel, welches sich künftig nicht mehr durch die Dehoga zertifizieren lassen möchte, ist das Upstaalsboom in Heringsdorf. „Unter den Hotels ist es vielleicht wichtig, um sich voneinander abgrenzen zu können, aber in Wahrheit schauen die Gäste auf die Bewertungen durch andere Urlauber“, sagt Direktor Peter Maier. Für ihn sei es entscheidend, wie sich das Haus zu seinen Gästen positioniert.

„Negative Bewertungen entstehen oft, wenn vorher falsche Erwartungen geschürt wurden. Und die Frage ist, in welcher Form wir die Gäste ansprechen. Deswegen sehen wir in Zukunft davon ab, uns mit einem Vier-Sterne-Haus zu bewerben. Heutzutage sind gute Auftritte auf den Social-Media-Plattformen oder auch im Internet wichtig, um bei den Gästen zu punkten“, erklärt er.

Dehoga: Sterne sind wichtiges Marketing-Instrument

Krister Hennige, Vorsitzender der Dehoga in der Region, weiß ganz genau, wann es auf die Klassifizierung ankommt. „Wenn jemand das erste Mal irgendwohin fährt, orientiert er sich an den Sternen des Hauses. Auch Menschen, die nicht so häufig im Internet unterwegs sind, suchen nach den Sternen. Für Interneterfahrene sei beides wichtig – sowohl die Bewertung der Dehoga als auch der Gäste.

Ein Drittel aller Häuser auf Usedom sind zertifiziert

Auf der Insel Usedom haben sich etwas mehr als ein Drittel aller Unterkünfte zertifizieren lassen. „Manchmal kommen Häuser hinzu, ein anderes Mal verschwinden Hotels aus dem Ranking – das ist vollkommen normal. Die Anzahl der zertifizierten Häuser hält sich mit den Jahren jedoch die Waage“, so Hennige.

Er gibt aber auch zu, dass manche Anforderungen an ein Vier-Sterne-Haus vollkommen veraltet sind. „Eine Maßgabe ist zum Beispiel, dass auf den Zimmern ein Telefon sein muss. Auch ein Schreibtisch mit einem Briefumschlag und Briefpapier sollte vorhanden sein. Im Zeitalter des Handys und anderer mobilen Endgeräte sind die Anforderungen nicht mehr zeitgemäß“, sagt er.

Viele Hotels nutzen allerdings die Sterne als wichtiges Marketing-Instrument. Alle drei Jahre bereisen Prüfer der Dehoga die Hotels und schauen, ob alle Standards noch erfüllt werden.

Von Hannes Ewert