Darum verzögert sich Bau von Apartments an Ahlbecker Seebrücke

Ahlbeck

Das hatte sich Frank Mätzold ganz anders vorgestellt. In der Saison 2022 sollten vis-à-vis der Ahlbecker Seebrücke die ersten Gäste in seiner „Strandterrasse“ ihren Urlaub verbringen. Stattdessen werden die Handwerker wohl auch das ganze nächste Jahr den Blick auf das Wahrzeichen der Kaiserbäder, auf dem schon Loriot gedreht hat, werfen können. „Ende 2022 plane ich nun die Fertigstellung“, sagt der Investor und Bauherr von der M & S Massivhaus GmbH aus Magdeburg. An der Ahlbecker Dünenstraße sollen zwischen Neue Straße und Kurstraße in der „Strandterrasse“ insgesamt 67 Apartments entstehen. Die modernen Wohnungen – 50 bis 70 Quadratmeter – werden in drei Häuser untergebracht. Die Investition beläuft sich auf rund 20 Millionen Euro.

Auch wenn die Übernachtungsgäste noch warten müssen, die Vermietung der Gewerberäume könnte schneller gehen. „Einzelne Teilbereiche im promenadenseitigen Erdgeschossbereich können wir vielleicht schon zur Mitte des Jahres an die Gewerbemieter übergeben“, sagt Mätzold. Hier sollen Gastronomie und kleinteiliges Gewerbe einziehen. Wer das sein wird, will der Bauherr noch nicht verraten.

So soll das Gebäude an der Seebrücke aussehen, wenn die Bauarbeiten beendet sind. Quelle: M&S Massivbau

Die deutliche Bauverzögerung begründet der Magdeburger mit vielen Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit der Pandemie. „Unter anderem haben wir Probleme mit der Beschaffung von Baumaterial als auch freier Kapazitäten bezüglich benötigter Handwerkerleistungen sowie fehlender Ressourcen am Personalmarkt. Ebenso sind Kapazitäten bezüglich von Ingenieurleistungen leider nur eingeschränkt verfügbar. So mussten wir mehrfach, aufgrund fehlenden Materials sowie erforderlicher Quarantänemaßnahmen im Zuge der Corona Pandemie, unsere Bautätigkeit reduzieren“, sagt Mätzold, der das Objekt in prädestinierter Lage 2011 erworben hatte.

Mit der „Strandterrasse“ (früher „Haus Potsdam“) hatten die Magdeburger auch das Nachbarhaus „Seedüwel“ und das dahinterliegende Grundstück gekauft. Dort soll ein Objekt mit 35 Apartments entstehen. Das Gebäude „Seedüwel“ ist bereits, bis auf den promenadenseitigen Vorbau, fertiggestellt. „Der Neubaubereich steht zu zwei Dritteln. Die Ausbauarbeiten sind zu 20 Prozent erfolgt“, so Mätzold, der für die Baustelle vom Landkreis eine Genehmigung bekommen hatte, dass die Kurstraße bis Jahresende voll gesperrt ist.

Kurstraße bleibt weiter voll gesperrt

Eine Öffnung der Straße angesichts des Baufortschritts ist für den Magdeburger derzeit undenkbar. Mätzold: „Da die Lage und Ausdehnung des Baufeldes keine Alternative bezüglich Belieferung, Transport, Kranarbeiten und Aufstellfläche der Betonpumpe zulässt, würde eine Öffnung aufgrund permanent notwendiger Einzelsperrungen zu instabilen Verkehrsverhältnissen und einer Verlängerung der Bauzeit führen.“ Deshalb hat der Investor eine Verlängerung der „verkehrsrechtlichen Anordnung“ beim Landkreis bis zum 30. September 2022 beantragt. „Der Kreis hat dem zugestimmt“, sagt Mätzold.

In der Gemeinde sieht man das scheinbar anders. „Wir wissen von der beantragten Verlängerung. In einer Stellungnahme an den Landkreis haben wir Mitte November diese untersagt, weil wir eine Vollsperrung nicht mehr für nötig halten. Wir plädieren für eine halbseitige Öffnung“, so Heringsdorfs Bauamtsleiter Andreas Hartwig in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Weil der Kreis inzwischen das Go gegeben hat, will Hartwig prüfen lassen, inwieweit die Kommune der verkehrsrechtlichen Anordnung widersprechen kann.

Für Mätzold hat die Sperrung einen entscheidenden Effekt: „Die Öffnung der Straße würde zu einer Verlagerung des Baustellenverkehrs in den Ortskern von Ahlbeck führen. Gemäß Auflage der Sperrgenehmigung sollte diese Situation verhindert werden.“ Eine Öffnung der Kurstraße auf der südlichen Seite für den Fußgängerverkehr hält er ab Frühjahr 2022 für möglich. „Die Öffnung der Kurstraße für den Fahrzeugverkehr soll spätestens am 1. Oktober 2022 erfolgen.“

Von Henrik Nitzsche