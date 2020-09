Neppermin

Am Sonntag ereignete sich gegen 13.30 Uhr auf der Bundesstraße 111 in der Nähe der Ortschaft Neppermin ein Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Ein 44-jähriger Kraftfahrer eines Pkw VW befuhr in Neppermin die Schulstraße und hatte die Absicht nach links auf die vorfahrtsberechtigte B 111 abzubiegen. Laut Polizei übersah er einen aus Richtung Pudagla kommenden 64-jährigen Mann im Pkw Toyota. Es kam zum Zusammenstoß. Glücklicherweise blieben die Fahrzeugführer und Insassen unverletzt, an beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von 30 000 Euro. Die B 111 war für eine Stunde voll gesperrt.

Von Henrik Nitzsche