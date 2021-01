Darum war die Neue Strandstraße in Zinnowitz stundenlang gesperrt

Zinnowitz

Beim weltweiten bekannten Glücksspiel „Roulette“ sagt der Croupier „rien ne va plus“, wenn kein Spieler mehr einen Einsatz setzen kann und nichts mehr geht. Den gleichen Spruch muss wohl am Montag auch der Fahrer eines Lastwagens gesagt haben, als er mit seinem Auflieger rückwärts von einem Grundstück in der Neuen Strandstraße runterfahren wollte. Auf einmal war der Auflieger nicht mehr lenkbar. Der Grund: der Hydraulikschlauch platzte. Der Fahrer konnte die Maschine weder nach vorne, noch nach hinten manövrieren. Kurz zuvor lud er auf dem Grundstück Baustoffe für ein Haus ab.

Feuerwehr und Polizei vor Ort

Sowohl die Freiwillige Feuerwehr rückte an, um ausgelaufene Betriebsstoffe zu sammeln, als auch ein Mechaniker, um den Schaden am Auflieger zu reparieren. Mehrere Stunden versuchte er die Schläuche zu reparieren, doch am Ende stellte sich die Aktion als erfolglos heraus. Nur mithilfe eines Kranes konnte der Auflieger aus seiner misslichen Lage befreit werden. Denn auch ohne die hydraulische Hilfe war es nicht möglich, die Hinterräder zu drehen.

Anzeige

Normalerweise können die Hinterräder gedreht werden, sodass der ganze Auflieger besser gelenkt werden kann. Quelle: Hannes Ewert

Nach 4 Stunden ist der Kran da

Kurz nach 16 Uhr traf der sehnlichst erwartete Kran in Zinnowitz ein, der den Auflieger mit wenigen Bewegungen in die richtige Richtung drehte und auf einen anderen Auflieger bugsierte.

15 Quadratmeter verunreinigt

Die Freiwillige Feuerwehr kam am späten Nachmittag ein zweites Mal zum Einsatz, um weitere Flüssigkeiten zu binden. Wie Wehrführer Kai Goyer erklärte, wurde durch die Flüssigkeit aus dem Hydraulikschlauch eine Fläche von rund 15 Quadratmetern verunreinigt. Im dichten Schneetreiben machten sich die Männer und Frauen an die Arbeit, um die Flüssigkeiten zu entfernen. Laut Feuerwehr waren es rund 100 Liter Flüssigkeit, die in den Boden sickerte.

Die Polizei war stundenlang im Einsatz, um die Stelle abzusichern. Quelle: Hannes Ewert

Rechnung für den Verursacher

Die betroffene Firma kann sich jetzt nicht nur auf eine Rechnung vom Kranfahrer „freuen“, sondern auch die Gemeinde Zinnowitz wird offensichtlich eine Rechnung stellen. „Das ist kein klassischer Unfall oder ein Brand, sondern in diesem Fall ist der Ursacher bekannt“, erklärt Vize-Wehrführer Christoph Liphardt. Anhand der eingesetzten Fahrzeuge und Männer wird nun eine Rechnung gestellt.

Der Auflieger wurde mithilfe eines Krans geborgen. Quelle: Hannes Ewert

Die Polizei sicherte die Unfallstelle ab. Der Verkehr wurde umgeleitet – unter anderem fuhren die Autos durch die Kirchstraße.

Von Hannes Ewert