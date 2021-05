Darum waren Vertreter der Wolgaster Notaufnahme und des DRK total gerührt

Wolgast

Die Überraschung stand ihnen ins Gesicht geschrieben: Sandra von Kersten von der Teamleitung (l.) und Annika Seifner von der Ärztlichen Leitung der Notaufnahme des Wolgaster Kreiskrankenhauses (2.v.l.) waren sichtlich gerührt, als ihnen Jane und Detlef Bothe von der „Weissen Düne“ (Mitte) zusammen mit der Führungsriege des Wolgaster Rudervereins Hartmut Rütz (2.v.r.) und Stefan Weigler einen Gutschein für die gesamte Mannschaft der Notaufnahme überreichte. Zusammen mit dem ehrenamtlichen Coronateam des DRK-Kreisverbandes Vorpommern-Greifswald, vertreten durch die Leiterin der Servicestelle Ehrenamt Sylvia Nagel (2.v.l.), gehen sie auf Törn im Achterwasser.

„Wir hoffen sehr, dass wir mit Euch allen bald ’Leinen los’ feiern können“, sagte Jane Bothe. Sie würdigte die OZ-Weihnachtsaktion als „wunderbares Projekt des Zusammenhalts und der gegenseitigen Unterstützung auch in Notzeiten.“ Annika Seifner betonte die große Freude, die man dem Notaufnahme-Team mit diesem Gutschein gemacht habe, „denn es zeigt die große Wertschätzung für unsere tägliche und oft nicht einfache Arbeit“, betonte sie.

Die Spendengelder der OZ-Weihnachtsaktion 2020 waren dem Wolgaster Ruderverein zugute gekommen. Dessen Leitung hatte von Anfang an gesagt, nur einen Teil der Spenden für die Kinder- und Jugendarbeit und den erforderlichen Kauf neuer Boote verwenden zu wollen. Mehr als zwei Drittel der Spendensumme hatte sie an andere Vereine und Coronahelfer in Form von Gutscheinen weitergegeben, die zuvor bei einheimischen Händlern und Gewerbetreibenden wie den Bothes gekauft worden waren.

Von Cornelia Meerkatz