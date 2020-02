Darum waren drei Arbeiter auf der LED-Plattform in Heringsdorf „gefangen“

Heringsdorf

Zu einem ungewöhnlichen Einsatz rückte am Mittwochnachmittag die Freiwillige Feuerwehr Ahlbeck aus. Auf der Plattform der großen LED-Videoleinwand an der Heringsdorfer Seebrücke waren drei Arbeiter „gefangen“. Wie Olaf Meier, Wehrführer in Ahlbeck, berichtet, kamen die Männer aus eigener Kraft nicht mehr an Land. „Sie wurden mit einem Radlader dorthin gefahren, aber scheinbar das Wasser so tief, dass der Baggerfahrer sie nicht mehr zurückfahren konnte“, sagt er.

Mit dem Schlauchboot wurden die Männer abgeholt und zum Kopf der Seebrücke gefahren. Quelle: Tilo Wallrodt

Vier Männer der Freiwilligen Feuerwehr machten sich via Schlauchboot auf dem Weg zur Plattform und brachten die Männer zum Kopf der Seebrücke. Dort wurden sie wieder aufs Festland gelassen. Verletzt wurde bei der gesamten Aktion niemand.

Die Männer wurden mit einem Radlader hingefahren, konnten mit diesem aber nicht mehr abgeholt werden. Quelle: Tilo Wallrodt

In einer Woche findet an der Seebrücke Baltic Lights, das nördlichste Schlittenhunderennen Deutschlands, statt. Tausende Besucher werden zwischen den Seebrücken in Heringsdorf und Ahlbeck erwartet. Schauspieler Till Demtroeder hat für dieses Event zahlreiche Promis aus dem TV- und Showgeschäft eingeladen.

Von Tilo Wallrodt