Darum will Karlshagen unbedingt ihren alten Leiteranhänger loswerden

Karlshagen

Auf die Frage, wann der Leiteranhänger zum letzten Mal im Einsatz genutzt wurde, hält Karlshagens Vize-Wehrführer Oliver Schlorff kurz inne, überlegt und muss schmunzeln. „Noch nie. Wirklich – nicht ein einziges Mal“, betont er. Seit 20 Jahren steht dieser Wagen im Fuhrpark der Feuerwehr und wartet darauf, zum Zuge zu kommen. Doch die Zeit des Leiteranhängers ist abgelaufen bzw. hat noch nie richtig begonnen, denn die Freiwillige Feuerwehr Karlshagen will sich mittelfristig um ein neues Einsatzfahrzeug kümmern – ein Teleskopmastfahrzeug. Wenn alles gut geht, steht das Einsatzfahrzeug in eineinhalb Jahren auf dem Hof.

„Das war damals ein Schildbürgerstreich der Gemeinde“

Eigentlich klingt es wie ein Schildbürgerstreich, dass die Feuerwehr seit genau 20 Jahren einen Leiteranhänger im Bestand hat, aber dieser noch nie genutzt wurde. „Da läuft alles noch mechanisch – fast wie vor 100 Jahren“, erklärt Schlorff. Allein sechs Feuerwehrleute sind notwendig, um das Gefährt im Falle eines Ernstfalles in Stellung zu bringen. „Anhängen, Abhängen, Rangieren, Richten, Kurbeln und dann Hochklettern. Und wenn die Leiter in Stellung gebracht wurde und ein Feuerwehrmann darauf arbeitet, darf dieser nicht besonders schwer sein. Allein 30 Kilogramm wiegt die komplette Ausrüstung unserer Brandschützer. Und die Leiter darf nur Personen mit einem Maximalgewicht von 90 Kilogramm tragen. Solch eine Leiter ist also vollkommen sinnlos“, erklärt er. Im Ernstfall haben die Karlshagener ihre Kollegen aus Zinnowitz zur Hilfe geholt. „Die waren mit ihrer Drehleiter schneller hier, als wir die Leiter aufgebaut haben“, so Schlorff.

Seit 20 Jahren steht dieser Leiteranhänger ungenutzt im Gerätehaus der Feuerwehr. Quelle: Hannes Ewert

Brandschutzbedarfsplanung sieht Hubgerät vor

Ziel ist es nun, dass ein Teleskopmastfahrzeug angeschafft wird. „Die Brandschutzbedarfsplanung hat ergeben, dass eine Leiter im Norden der Insel notwendig ist, um die gesetzlich vorgeschriebenen Hilfsfristen einzuhalten“, sagt er. Gründe dafür sind unter anderem die hohen Gebäude in der Dünenstraße und mehrere Hotels in der Umgebung. Auch in der Gemeinde Peenemünde gibt es immer mehr Häuser, die eine Drehleiter im Falle einer Personenrettung unabdingbar machen. „Solch ein Teleskopmastfahrzeug ist vielseitig einsetzbar.“ Mit der jetzigen Leiter kann man allerdings niemanden aus einem brennenden Haus befreien, weil zum Beispiel ein Korb fehlt. „Im Grunde war das eine totale Fehlinvestition“, so Schlorff.

Tim Dreier und Oliver Schlorff zeigen den Leiteranhänger, welcher in 20 Jahren noch nie genutzt wurde. Quelle: Hannes Ewert

Leiter hat sich kaputtgestanden – TÜV fehlt auch

Was mit der alten Leiter passiert, ist noch völlig unklar. Zudem braucht der Anhänger noch einen TÜV. „Der Wagen hat sich über die Jahre kaputtgestanden. Viele Drahtseile, Winden und Kurbeln müssen ersetzt werden. Wir konnten mit dem Hänger nicht mal zu einer Übung fahren.“ Wehrführer Tim Dreier ergänzt: Bei unserem Tag der offenen Tür haben wir die Leiter aufgebaut, um eine Fahne daran zu hängen.“

Gemeinde gibt OK für ein neues Fahrzeug

Auf der politischen Bühne erhielten die Feuerwehrleute nun Rückendeckung für ihre Vorhaben. „Wir haben die Vor- und Nachteile zwischen einer Drehleiter und einem Teleskopmastfahrzeug erörtert und haben uns für die Teleskopvariante entschieden. Für unsere Gegebenheiten im Ort reicht dieser völlig aus. Der Kostenpunkt liegt bei 750 000 Euro. Das Land, der Landkreis und die Gemeinde teilen sich die Kosten jeweils zu einem Drittel“, erklärt Wehrführer Dreier. Perspektivisch soll auch das Löschfahrzeug aus dem Jahr 1997 durch ein neues Modell ersetzt werden.

Viele Feuerwehren bekommen neue Technik

Auf Usedom sind neben dem Teleskopmastfahrzeug in Karlshagen eine ganze Reihe neuer Einsatzautos für Feuerwehren in Planung, in der Ausschreibung oder bereits im Bau.

Ein Tanklöschfahrzeug 3000 soll Ende 2021/Anfang 22 in Loddin kommen und ersetzt damit den TLF 16 aus dem Jahr 1973. Das Fahrzeug hat bereits das Potenzial fürs Museum. 300 000 Euro nimmt die Gemeinde für ihr neues Fahrzeug in die Hand.

Das Fahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Peenemünde soll ersetzt werden. Quelle: Tilo Wallrodt

Die Gemeinde Rankwitz soll Ende des Jahres ein LF 20 bekommen. Kosten: 360 000 Euro.

In der Gemeinde Zirchow läuft derzeit die Ausschreibung für ein Tragkraftspritzenfahrzeug. Sobald der Haushalt bestätigt ist, wird bestellt. Die Auslieferung ist noch unklar.

Bereits im vergangenen Jahr löste ein moderner HLF 20 die alte Technik in der Gemeinde Benz ab.

Im Usedomer Norden wird bereits für die Gemeinde Peenemünde ein neues HLF 20 gefertigt, welches dann das 32 Jahre alte TLF ablöst. Mittelfristig soll auch die Feuerwehr Bannemin/Mölschow ein neues Fahrzeug bekommen.

In der Brandschutzbedarfsplanung ist enthalten, dass es für den Usedomer Norden auch ein Rettungsboot geben soll. Wo das Boot stationiert wird, ist noch unklar.

Von Hannes Ewert