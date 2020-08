„Darum wird es nichts mehr mit dem Kulturhaus in Zinnowitz“

Zinnowitz

Seit vielen Jahren gibt es immer wieder Anläufe und Versuche, neues Leben ins Zinnowitzer Kulturhaus zu bekommen. Bis vor drei Jahren lebte Rauschenbach noch in Zinnowitz, interessiert sich allerdings bis heute für die Geschehnisse im Ort. Die Sanierung des Kulturhauses verfolgt er sehr kritisch. Für die OZ verfasste er einen Gastbeitrag.

„Wenn ein Investor, der von sich behauptet Erfahrung in der Sanierung denkmalgeschützter Bauwerke zu haben, über einen Zeitraum von mittlerweile fast 20 Jahren es nicht in Angriff genommen hat, wenigstens das Dach über dem Theatersaal zumindest provisorisch abzudichten, sodass kein Wasser mehr rein läuft, dann muss man schon sehr schlicht gestrickt sein, um diesen ’Denkmalprofi’ weiterhin für seriös zu halten. Übrigens: Wenn ich irgendwo ein Baugrundstück von einer Kommune kaufe, dann gibt es in jedem einigermaßen seriösen Kaufvertrag eine zeitlich begrenzte Baubindung und wenn dann nach drei oder vier Jahren nichts passiert ist, wird der Vertrag rückabgewickelt. Hier sind wir nach der 2. Besitznahme auch schon wieder im Jahr elf. Ich finde dieses kommunalpolitische Banausentum hat Zinnowitz nicht verdient.

Ende Juli 2019 wurden diese Baucontainer am Kulturhaus aufgestellt. Quelle: Hannes Ewert

Ein solides Investititionsvorhaben läuft so: man hat ein Grundstück, man hat ein Projekt, man hat eine Finanzierung und dann baut man. Das sieht man leider alle Tage auf dieser Insel. Das geht innerhalb kürzester Zeit. Unser Kulturhaus-Investor hat dank der Gemeinde Zinnowitz nur eine Immobilie. Man kann nur hoffen, dass das Geld, welches immer mal wieder Tröpfchenweise in die Scheinaktivitäten fließt, nicht von irgendwelchen gutgläubigen Kaufinteressenten stammt.

Eine Aufnahme aus der Luft: Das Kulturhaus wurde zunächst aufwendig entkernt. Quelle: Hannes Ewert

Wenn man mal ein bisschen im Internet recherchiert, dann stößt man auf drei Gesellschaften (Hotel Stadt Leipzig-Dresden, Baltic Sea Resort- Zinnowitz, Ostseeresidenz Zinnowitz), die alle ihre Postanschrift im Dannweg 19 haben. Gibt es da überhaupt einen Briefkasten? Es gibt drei wechselnde Geschäftsführer Helmut Fischer, Christian Friedl und Artur Wojtkiewicz. Die Bilanzen aller drei Gesellschaften weisen tiefrote Zahlen auf. Wovon Leben die?

Das Kulturhaus Zinnowitz soll in eine Wohnanlage mit 86 Wohnungen umgebaut werden. Bislang wurde der Innenbereich aufwendig entkernt. Quelle: Hannes Ewert

Das Denkmal Hotel „Stadt Leipzig“ in Dresden ist nun aus den Händen unseres Investors in seriöse Hände übergegangen. Dort lief es genauso wie in Zinnowitz. Bei einem Denkmal muss man die Wohnungen vorher verkaufen, keine Bank finanziert so etwas vor.

Man muss kein großer Rechercheexperte sein, um darauf zu stoßen, warum das mit dem Kulturhaus nichts wird. Es ist nur bedauerlich, dass sich in der Gemeindeverwaltung niemand dieser geringen Mühe unterzogen hat. Im barocken Hotel „Stadt Leipzig“ in Dresden hat man 32 Eigentumswohnungen geplant. Das ist in etwa genau so gelaufen wie in Zinnowitz. Immer wieder Versprechungen, ohne das etwas passiert ist. Im Jahr 2018 hat das dann eine potente Dresdener Immobilienfirma übernommen, die das jetzt realisiert. Ohne Frage, keine Bank finanziert so ein denkmalgeschütztes Objekt vor. Man muss vorher Käufer finden mit deren Geld man das finanziert oder man hat eigene finanzielle Reserven. Wenn das nun schon mit einem Sahnestückchen mitten in Dresden nicht gelungen ist, kann man sich ausrechnen wie das in Zinnowitz endet. Die Hoffnung, dass sich vielleicht, ähnlich wie in Dresden ein seriöser Investor findet, der das Ganze zu einem glücklichen Ende führt dürften vergebens sein. Dieses in der Tat schwierig zu bebauende Areal würde sich unter Denkmalschutz- Gesichtspunkten nie rechnen. Der Gemeinde wird wohl am Ende nichts anderes übrig bleiben, als zu versuchen den Kauf noch einmal rückgängig zu machen um dann das einzig sinnvolle in die Wege zu leiten: Aufhebung des Denkmalschutzes, her mit den Fördermitteln, weg mit der Ruine und dann Bäume Pflanzen und den kleinen See wieder entstehen lassen, den es früher mal dort gab.

