Darum wird sich in wenigen Tagen das Leben von Tony Tews grundlegend ändern

In unserer Rubrik „Gesicht des Tages“ stellen wir Menschen aus der Region vor. Einer von ihnen ist Tony Tews, der in den höchsten Tönen von seinem Arbeitgeber, der Firma Lossau Transporte aus Wolgast schwärmt. Bald schwärmt der 35-Jährige noch für etwas Anderes. Was es ist, lesen Sie hier.