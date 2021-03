Darum wurde am Freitag die Feuerwehr in Wolgast gerufen

Wolgast

Die Feuerwehren aus Hohendorf, Kröslin und Wolgast wurden am frühen Freitagabend in die Thälmannstraße gerufen, weil in der Wohnung eines Mannes Essen im Kochtopf anbrannte. Um sich Zugang zur Wohnung zu verschaffen, wurde der Zylinder in der Tür entfernt. Zwei Katzen waren zum Zeitpunkt des Einsatzes in der Wohnung überlebten die Rauchentwicklung. Während des Einsatz versammelten sich zahlreiche Schaulustige in der Straße, um das Szenario zu verfolgen.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Wohnung wurde anschließend gelüftet. Quelle: Tilo Wallrodt

Das Feuer auf dem Herd konnte schnell gelöscht werden. Anschließend lüftete die Feuerwehr die Wohnung mit einem Gebläse.

Laut Polizei ist kein Schaden entstanden.

Von Tilo Wallrodt