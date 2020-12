Darum wurde auf der Vineta-Bühne in Zinnowitz Laub entsorgt

Zinnowitz

Zum Weihnachtsfest sind die Kirchen in der Region für gewöhnlich bis auf den letzten Platz besetzt. In Corona-Zeiten ist dies natürlich nicht möglich. Um die Abstände zwischen den Gläubigen einzuhalten, hat sich die Kirchengemeinde Krummin-Karlshagen-Zinnowitz etwas Besonderes enfallen lassen. Drei Mal wird eine Christvesper unter freiem Himmel auf der Vineta-Bühne gefeiert. In der vergangenen Woche befreiten Mitarbeiter des Theater und Kirchenmitglieder die Bänke und Sitzreihen vom Laub.

Die Besucher am Heiligabend benötigen allerdings eine Platzkarte. Diese müssen vorher organisiert werden. Die Platzkarten sind kostenlos erhältlich in der Bäckerei „Backboot“ in Zinnowitz, in der „Bunten Stube“ in Trassenheide, bei „Ihr Platz“ in Karlshagen und im Pfarramt in Zinnowitz, Bergstraße 12. Der Einlass zu den Gottesdienst ist jeweils 45 Minuten vor Beginn. An den Gottesdienstorten werden die Besucher platziert.

Statt Theater gibt es an Heiligabend um 14.15 und 16 Uhr das Krippenspiel auf der Vineta-Bühne zu sehen. Quelle: Hannes Ewert

Die Zeiten: Heiligabend: 14.15 Uhr: Vineta-Bühne: Christvesper mit Krippenspiel, 16 Uhr: Christvesper mit Krippenspiel, 18 Uhr: Christvesper

Um die Abstände zwischen den Familien einzuhalten, ist jede zweite Reihe vom Publikum gesperrt. Außerdem sind die Gottesdienstbesucher verpflichtet, einen Mund-Nasen-Schutz während des gesamten Gottesdienstes zu tragen.

Von Hannes Ewert