Insel Usedom/Wolgast

Das Hotel „DAS AHLBECK“ hat im Seebad Ahlbeck auf der Insel Usedom die Auszeichnung „Top-Ausbildungsbetrieb 2021“ der IHK Neubrandenburg für das östliche Mecklenburg-Vorpommern erhalten. Das Ahlbecker Unternehmen gehört damit zu den insgesamt 54 Firmen aus der IHK-Region, die mit dem Titel „Top-Ausbildungsbetrieb 2021“ ausgezeichnet werden. 28 von ihnen kommen aus dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, 26 aus dem Landkreis Vorpommern-Greifswald. Neun Betriebe haben sich erstmals um den begehrten Titel beworben – und diesen auch im ersten Anlauf erhalten.

Diese Unternehmen stehen für eine „Spitzen-Ausbildungsqualität in der Wirtschaftsregion mit attraktiven Ausbildungsberufen für junge Menschen in unserer Region und darüber hinaus“, gratuliert IHK-Präsident Dr. Wolfgang Blank den Geehrten. Bewerben konnten sich alle Ausbildungsbetriebe, die mindestens seit fünf Jahren durchgehend in sehr guter Qualität in IHK-Berufen in der Region ausbilden. Zusätzlich mussten die Top-Ausbildungsbetriebe darstellen, wie die Ausbildungsqualität unter den Einflüssen der Pandemie gesichert wurde.

Titel wird persönlich verliehen

Die Entscheidung über die Verleihung des Titels erfolgte durch eine unabhängige Jury. Da es in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie erneut keine Auszeichnungsveranstaltung mit allen Unternehmen geben kann, werden die Top-Ausbildungsbetriebe durch die IHK persönlich aufgesucht.

Als Top-Ausbildungsbetrieb 2021“ wurden geehrt: DAS AHLBECK Hotel & SPA, Buss & Bohlen OHG, Seebad Ahlbeck; Eigenbetrieb Kaiserbäder Insel Usedom Seebad Bansin; EWN Entsorgungswerk für Nuklearanlagen GmbH Rubenow; HanseYachts AG Greifswald; Lidl Vertriebs GmbH & Co. KG, Ausbildungsfilialen der IHK-Region Neubrandenburg; Meeressterne GmbH Koserow; Peene-Werft GmbH & Co. KG Wolgast; Sparkasse Vorpommern Greifswald; Steigenberger Grandhotel & Spa Seebad Heringsdorf; Stadtwerke Greifswald GmbH; Strabag AG - Bereich MV, Gruppe Neubrandenburg/Greifswald; Strandhotel Ostseeblick GmbH & Co.KG Seebad Heringsdorf; Cosun Beet Company GmbH & Co. KG (Zuckerfabrik) Anklam; T & P Hotel GmbH & Co. KG Greifswald; Upstalsboom Hotel Ostseestrand Ostseebad Heringsdorf; Usedom Palace Hotel Seebad Zinnowitz; Usedom Tourismus GmbH Seebad Koserow; Volksbank Vorpommern eG Greifswald; Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Greifswald; Wohnungsbau-Genossenschaft Greifswald eG; NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG, Ausbildungsfilialen der IHK-Region Neubrandenburg; Travel Charme Bansin GmbH Strandhotel Bansin; Travel Charme Heringsdorf GmbH Hotel Strandidyll Heringsdorf; Volkssolidarität Nordost e. V. Anklam. Herzlichen Glückwunsch!

Von Cornelia Meerkatz