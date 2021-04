Darum zieht Lisa-Marie Schröder von Brandenburg an die Ostsee

Lisa-Marie Schröder aus Wusterhausen in der Ostprignitz kann sich glücklich schätzen, denn die 19-Jährige hat bereits ihren Ausbildungsvertrag in der Tasche. An der Vorpommerschen Landesbühne in Anklam wird sie ab dem Spätsommer Veranstaltungskauffrau lernen. Derzeit ist sie mit ihrem Abitur beschäftigt.