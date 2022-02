Darum zieht es eine Rostockerin immer wieder auf die Insel Usedom

Usedom

Lange Strandspaziergänge in Zinnowitz sind für Julia Brandl ein absolutes Muss, wenn sie die Insel Usedom besucht. Die 30-Jährige stammt ursprünglich aus der Stadt Regen mitten im Bayrischen Wald, doch beruflich und privat hat es sie an die Ostsee gezogen. „Und Usedom hat nun mal den längsten und schönsten Strand in MV, einfach ein Traum“, sagt sie.

Die junge Frau, die ihren Bachelor in Erwachsenenbildung in Regensburg abgelegt und anschließend den Master Personalentwicklung in Maastricht in den Niederlanden erworben hat, lässt sich, wann immer es geht, die frische Ostseeluft um die Nase wehen – egal, ob in Rostock, wo sie wohnt, oder auf Usedom, wo sie immer einen Abstecher einplant, wenn sie in Wolgast zu Besuch ist.

Wenn das Wetter gar zu unwirtlich oder stürmisch ist zum Rausgehen, liebt sie Gesellschaftsspiele mit Freunden oder liest ein gutes Buch. Im Winter zieht es sie zudem alljährlich wenigstens für ein paar Tage zum Skifahren in die alte Heimat nach Bayern.

Von Cornelia Meerkatz