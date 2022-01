Wolgast

In der Mikrobrauerei im alten Wolgaster Rathauskeller reift seit Mittwoch das erste Bier. Nachdem Andreas Wengert von der Herstellerfirma aus Ravensburg am Bodensee die Anlage endmontiert hatte, wurde der erste Probesud angesetzt. „Alles läuft ohne Probleme. Das passt!“, erklärte Wengert, der sich von den Mitgliedern des Vereins Wolgaster Braukultur gerne so manchen Brauer-Tipps ablauschen ließ und von den Räumlichkeiten begeistert ist: Der urige Gewölbekeller liefere genau das passende Ambiente.

„Heute“, so verkündete Wengert, „wird ein Helles Festbier angebraut, das in Anpassung an den Norden zusätzlich angehopft wird und damit etwas herber schmeckt.“ Bald verströmten die mit Wasser vermischten Zutaten für das edle Gebräu, auf die nötige Temperatur gebracht, einen angenehmen Duft. Hin und wieder wurden die Klappen der Sud- und Brauanlage geöffnet. Wissbegierige Helfer und Gäste steckten ihre Nasen hinein, um das Aroma der dampfenden Mischung zu inhalieren.

„Jetzt erst spricht man vom Bier.“

Andreas Wengert von der Herstellerfirma aus Bayern hat die Anlage in Wolgast persönlich fertig montiert und auch den Anfahrprozess begleitet. Quelle: Tom Schröter

„Zunächst“, so erläuterte Wengert, „kommt die vermälzte Gerste ins Wasser und weicht auf. Die freigesetzten Enzyme spalten die Malzstärke in vergärbare Zucker auf.“ Nach Passieren des Läuterbottichs, dem Kochen der Würze und der Hopfenzugabe werde der sogenannte Trub abgeschieden und schließlich Hefe zugeführt. „Jetzt erst spricht man vom Bier“, so der Profi, der betont, dass die Anlage energieeffizient arbeite, also anfallende Prozesswärme rückgewonnen werde.

Wie Vereinsvorsitzender Arne Koplin mitteilte, werde „das Bier vier bis sechs Wochen lang unter dem alten Rathaus gelagert“. Hierfür stehen fünf große Behälter mit einem Fassungsvermögen von jeweils 800 Litern bereit, die mit maximal 650 Litern aufgefüllt werden. „Unser Ziel ist es, ein Bier zu kreieren, das den Wolgastern am besten schmeckt und in unserer Stadt großen Anklang findet“, so Koplin. Seine Premiere soll das Gebräu am 23. April, dem Tag des deutschen Bieres, erleben. „Dann wollen wir auf dem Marktplatz vor dem Rathaus unseren Verein und das Bier präsentieren und allen Unterstützern Dankeschön sagen.“

Bier füllt die Standardflasche „Steinie“

Auch der Entwurf für ein Bieretikett, für welches das Wolgaster Stadtwappen Pate stand, existiert bereits. Quelle: Entwurf Gunnar Gotter

Die erste Abnahme der Brauereianlage war bereits in Ravensburg erfolgt. Mehrere Vereinsmitglieder waren seinerzeit zugegen und erlebten auch, wie hier ein allererster Sud angesetzt wurde. Somit konnte am ersten Brautag in Wolgast kaum etwas schiefgehen. Zudem konnte Thomas Krüger, der in seinem hiesigen Restaurant No46 selbst eine Mikrobrauerei betreibt, auf seine Erfahrungen bauen. Mit Jan Grosch hat der Verein überdies einen diplomierten Braumeister in seinen Reihen.

„Später wird das Bier in leicht handhabbaren Zehn-Liter-Fässern oder als Six-Pack in braunen 0,33-Liter-Standardflaschen vom Typ ,Steinie’ zu haben sein“, informierte Mitglied Martin Schröter. Verkaufsorte seien zum Beispiel die Wolgast-Info und der Regionalladen im Postel am Platz der Jugend. Im Lokal No46 in der Kronwiekstraße soll der Wolgastische Gerstensaft das Hauptbier am Hahn werden.

Freuen sich über die erfolgreiche Premiere: Arne Koplin (rechts) und Martin Schröter (links) vom Verein Wolgaster Braukultur und Andreas Wengert von der bayerischen Herstellerfirma. Quelle: Tom Schröter

Das Brauerei-Projekt wurde über das Programm Leader der Europäischen Union finanziell gefördert. Für die Sanierung der Kellergewölbe gab die Stadt die notwendigen Mittel. Auch der Handels- und Gewerbeverein sowie der Verein Wolgaster Braukultur trugen einen Teil der Kosten.

Das Bierbrauen hat in Wolgast eine lange Tradition. Diese Anzeige von 1907 kündet vom damaligen Anstich des „Wolgaster Bürgerbräu“. Quelle: Archiv Tom Schröter

Schon zu früherer Zeit wurde in Wolgast Bier produziert. Bis etwa 1910 befand sich an der Straße An den Anlagen das Bürgerliche Brauhaus, das als GmbH geführt wurde. Die Qualität des Bieres, dies ergab eine unter anderem im März 1907 im Wolgaster Restaurant „Zum goldenen Löwen“ vorgenommene chemische Analyse, konnte mit auswärtigem Gerstensaft in Bezug auf Nährstoffe und Alkoholgehalt (3,4 Prozent) ohne Weiteres mithalten.

Von Tom Schröter