Das Geheimnis der Rosen auf der Engelsburg in Swinemünde

Swinemünde

Etwas später als sonst blühen auf der Aussichtsplattform der Engelsburg an der Jachtowa Straße wunderschöne Rosen. Jedes Jahr erfreuen sie das Auge der Besucher. Die Rosenbüsche sind einzigartig. Einige sind fast zwei Meter hoch!. Die Blüten riechen wunderschön. Niemand weiß eigentlich so richtig, warum sich diese gewöhnlichen Rosenbüsche auf der Terrasse des Forts so wohl fühlen. Wird dies vom Boden und dem spezifischen Mikroklima beeinflusst? Oder vielleicht, weil sie so hoch gepflanzt sind? Dieses Rätsel hat bis heute niemand gelöst.

Außergewöhnliche Geschichte

Die Geschichte der Rosen der Engelsburg ist außergewöhnlich. Angefangen hat alles im Jahr 2004. Damals sah die Engelsburg wie ein Schlachtfeld aus. Überall lag viel Schutt, Unkraut wucherte. Es war ein richtiges Durcheinander. Für die Reinigung des Geländes sorgte die Familie Kośmider, die jetzt auch Betreiber der Sehenswürdigkeit ist. Dabei half ihnen der Historiker Andrzej Wroński. Als die Anlage endlich beräumt war, wurde deutlich, dass die Terrasse trostlos aussah.

Die Familienälteste, die eine Gärtnerin ist, hatte die Idee, Rosen zu pflanzen. Am Anfang waren es ein paar Büsche. Im Laufe der Zeit folgten weitere. Es stellte sich heraus, dass sich die Rosen auf der Terrasse des Forts sehr wohlfühlen.

Es bleibt ein Rätsel

„Niemand weiß, warum sie hier so wachsen“, sagt Krystian Kośmider, Enkel der Familienältesten. „Auch Gärtner, die unter unseren Besuchern sind, sind überrascht, wenn sie unsere Rosen sehen. Sie fragen uns, was wir tun, dass sie so toll aussehen. Die Wahrheit ist, dass wir es selbst nicht wissen. Vielleicht liegt es am Boden? Auf der Terrasse liegt eine zwei Meter dicke Erdschicht. Sie sollte das Fort vor Bombeneinschlägen schützen.“

Der Rosengarten ist heute eine tolle Dekoration für die Festung. Gäste können sich dort nach der Besichtigung entspannen und sich an sonnigen Tagen auf den Liegestühlen niederlassen. Derzeit werden die Rosen von Elżbieta Kośmider gepflegt, die ihre Leidenschaft für die Gartenarbeit von ihrer Mutter geerbt hat. Sie pflanzt und pflegt neue Büsche. Darin steckt sie ihr ganzes Herz rein. Wer die schönen Rosenblüten sehen möchte, sollte sich beeilen. Sie können noch den ganzen Juli über bewundert werden. Später beginnen die Blütenblätter abzufallen.

Von Radek Jagielski